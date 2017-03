Textversion

06.03.2017 | 12:44 | (DiePresse.com)

Polizisten an der serbisch-ungarischen Grenze behandelten Migranten wie Tiere, berichtet ein Pakistani. Die Verstärkung des alten Zauns mache alles schwieriger.

Das eine Mal als Shahid Khan versuchte, über den schwer bewachten, mit Stacheldraht versehenen Zaun an der ungarisch-serbischen Grenze in die Europäische Union zu gelangen, wurde er von Grenzbeamten geschnappt, geschlagen und von ungarischen Polizeihunden weg gejagt. "Als sie uns schlugen, lachten sie", erzählt der 22 Jahre alte Pakistani der Nachrichtenagentur AFP. Dann hätten die Polizisten Selfies mit ihm und den anderen Flüchtlingen gemacht.

Khan ist mit seinen Erlebnissen nicht alleine. Schon in der Vergangenheit hatten Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch die Brutalität ungarischer Beamter im Umgang mit Flüchtlingen kritisiert. Der zweite Zaun an der Grenze zu Serbien, der parallel zu der bereits bestehenden Grenzsperre gebaut werden soll, werde ihm das Leben noch schwerer machen, meint Khan. "Sie behandeln uns sehr schlecht. Sie behandeln uns wie Tiere, aber wir sind Menschen."

Ein rund zehn Kilometer langes Stück des Zaunes wurde probeweise bereits errichtet. "Achtung, Achtung. Ich warne Sie, dass Sie an der ungarischen Grenze angelangt sind", tönt es aus Lautsprechern an der Barriere auf Englisch, Arabisch und Farsi. "Wenn Sie den Zaun zerstören, die Grenze illegal überschreiten oder versuchen zu übertreten, gilt das in Ungarn als Verbrechen."

Wärmesensoren und Elektroschocks an Zaun

Ungarn hat bereits im Herbst 2015, als täglich tausende Flüchtlinge das Land Richtung Österreich und Deutschland durchquerten, seine Südgrenze zu Serbien mit einem Grenzzaun abgeriegelt und harte Strafen für illegalen Grenzübertritt eingeführt. Nun soll der Zaun an der Schengen-Außengrenze auf der gesamten Länge von 175 Kilometern verstärkt werden. Die Bauarbeiten sollen bis Anfang Mai abgeschlossen sein.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch: An manchen Stellen ist der neue Wall mit Kameras, Bewegungs- und Wärmesensoren versehen. Auch elektrische Schocks soll der neue Zaun abgeben. Zwischen ihm und der alten Absperrung wird es Polizeipatrouillen geben.

Die Regierung will 38 Milliarden Forint (123,14 Mio. Euro) für die zusätzlichen Grenzschutzmaßnahmen bereit. Aus diesem Geld sollen auch die "Transitzonen" an der Grenze erweitert werden. Die Regierung plant nämlich auch eine Verschärfung des Vorgehens gegen aufgegriffene Asylbewerber. Diese werden demnach ihr gesamtes Asylverfahren in diesen Zonen an der Grenze abwarten müssen. Auch "verletzliche Gruppen" wie Familien mit kleinen Kindern, Kranke oder unbegleitete Minderjährige sollen davon nicht mehr ausgenommen sein.

Obwohl durch die Grenzschließung deutlich weniger Migranten ins Land kommen, werden in Ungarn im Grenzgebiet weiterhin jede Woche rund 300 Flüchtlinge aufgegriffen. In Serbien sind durch die Schließung der sogenannten Balkanroute Tausende gestrandet, viele versuchen mithilfe von Schleppern weiter Richtung EU zu kommen.