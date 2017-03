Textversion

06.03.2017 | 21:23 | (DiePresse.com)

Erdogans Berater Burhan Kuzu hat via Twitter den österreichischen Bundeskanzler beschimpft - nicht zum ersten Mal.

In Ankara gehen die Wogen hoch. Das Thema, AKP-Politikern Wahlkampfauftritte im EU-Ausland zu verbieten, sorgte zuletzt für eine diplomatische Krise zwischen Ankara und Berlin. In Deutschland sind mehrere Auftritte türkischer Minister untersagt worden. Auch der österreichische Kanzler Christian Kern hat ein EU-weites Wahlampfverbot zur Sprache gebracht. Nun meldet sich der AKP-Abgeordnete und Erdogan-Berater Burhan Kuzu zu Wort und schrieb in einem Tweet: Der österreichische Kanzler wolle die Auftritte verbieten; die einzige Antwort darauf wäre: HS.

Es sind die Anfangsbuchstaben eines Schimpfwortes, was sinngemäß mit "Fuck off" oder "Verpiss dich" zu übersetzen ist.

Kuzu ist federführend für die Verfassungsänderung zuständig, die aus der Türkei eine Präsidialrepublik machen soll - und wofür die Minister auch im Ausland werben wollen. Es ist nicht das erste Mal, dass er den österreichischen Kanzler beleidigt. Bereits im August hatte er "Verpiss dich, Ungläubiger!" in Richtung Kern getwittert.