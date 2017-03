Textversion

13.03.2017 | 15:46 | (DiePresse.com)

Im eskalierenden Konflikt zwischen Türkei und EU wegen Wahlkampfauftritten türkischer Politiker bringt der türkische Europaminister das Flüchtlingsabkommen aufs Tapet.

Der türkische Europaminister hat sich einem Medienbericht zufolge für eine Überprüfung des Flüchtlingsabkommens mit der Europäischen Union ausgesprochen. Die staatliche Agentur Anadolu zitierte Minister Ömer Celik am Montag mit den Worten, jener Teil des Abkommens, der die Landpassage von Flüchtlingen betreffe, sollte überdacht werden.

Die Türkei und mehrere EU-Staaten streiten sich über Auftritte türkischer Politiker in Europa vor dem Präsidentschaftsreferendum.

Das türkische Kabinett beriet am Montag über mögliche Sanktionen gegen die Niederlande. Nach Anfeindungen aus Ankara hatten die Niederlande am Wochenende Auftritte des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu und der Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya in Rotterdam verhindert.

Celik beschuldigte die Niederlande "neofaschistischer Praktiken". Die niederländische Regierung habe ein "Verbrechen" begangen und gegen die Menschenrechtskonvention verstoßen. "Hier fällt allen Demokraten, Fortschrittlichen und Liberalen Europas eine große Aufgabe zu. Sie müssen ihre Stimme vor allem gegenüber diesen neofaschistischen Praktiken in Holland erheben."

Solidarität innerhalb der EU

Während sich die EU-Kommission bemühte, die Auseinandersetzung mit der Türkei in einem ruhigeren Licht darzustellen, kommen aus mehreren EU-Ländern klare Worte in Richtung Türkei. Der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault hat den Nazi-Vorwurf des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Richtung Niederlande kritisiert. Das sei "inakzeptabel", sagt Ayrault am Montag auf einer Pressekonferenz mit seinem schwedischen Kollegen in Stockholm.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sagte, es werde keine Verhandlungen vor dem Hintergrund von Drohungen der türkischen Regierung geben. Dass die Türkei die Wahlen in den Niederlanden habe beeinflussen wollen, glaube er nicht.

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sicherte den Niederlanden ihre "volle Unterstützung und Solidarität" zu. Die Kanzlerin kritisierte insbesondere Äußerungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der niederländische Regierungsmitglieder als "Nazi-Überbleibsel" bezeichnet hatte. Nazi-Vergleiche führten "völlig in die Irre", sagte Merkel am Montag in München.

EU-Kommission will Eskalation verhindern

Die EU-Kommission hat die Türkei aufgefordert, von "exzessiven Aussagen und Aktionen" gegenüber Mitgliedsstaaten der Europäischen Union abzusehen.

"Die Europäische Union ruft die Türkei auf, auf überzogene Aussagen und Handlungen zu verzichten, die die Lage weiter zu verschlimmern drohen", erklärten EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn und die Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montag in Brüssel.

Es gehe darum, eine "weitere Verschärfung der Situation vermeiden", sagte ein Kommissionssprecher. Die Entscheidung über türkische Wahlkampfauftritte obliege jedem einzelnen EU-Staat.

Die Stimmung sollte sich wieder beruhigen. Auf Fragen einiger türkischer Journalisten meinte der Sprecher, die EU sei stolz auf ihre Meinungsfreiheit. Angesichts von abgesagten türkischen Wahlkampfauftritten sehe die Brüsseler Behörde keinen Auftrag zu sagen, wie die Länder dies gestalten sollten. Die EU sei jedenfalls dafür, weiter gute Beziehungen mit der Türkei zu haben.