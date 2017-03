Textversion

08.03.2017 | 11:22 | (DiePresse.com)

Der deutsche Außenminister bezeichnet ein Krisengespräch mit seinem Amtskollegen Cavusoglu über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker "hart und kontrovers".

Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel hat das mit Spannung erwartete Krisengespräch mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu als gut, ehrlich und freundlich, aber auch "hart und kontrovers in der Sache" bezeichnet. Es gehe nun darum, "Schritt für Schritt" zu einem normalen und auch wieder freundschaftlichen Verhältnis zurückzukehren, sagte Gabriel am Mittwoch nach dem Treffen in einem Berliner Hotel.

"Wir waren uns einig, dass keine der beiden Seiten ein Interesse daran hat, die Beziehungen nachhaltig zu beschädigen", sagte Gabriel. Er habe mit Cavusoglu über alle zwischen Berlin und Ankara strittigen Themen gesprochen, also das türkische Verfassungsreferendum, den Fall des inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel und die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland.

Gabriel: Deutschland ist freiestes Land

"Vorwürfe wie in den letzten Tagen dürfen sich nicht wiederholen", sagte Gabriel." Es gibt einfach Grenzen, die man nicht überschreiten darf, und dazu gehört der Vergleich mit Nazi-Deutschland", sagte Gabriel. Ausfälle gegen Demokratie und Rechtsstaat verböten sich in Deutschland. "Dies ist das freieste Land, das auf deutschem Boden jemals existiert hat, wir sind eines der freiesten demokratischen Länder der Welt."

Bei einem Auftritt in Hamburg hatte Cavusoglu am Dienstagabend die Spannungen im deutsch-türkischen Verhältnis noch einmal angeheizt: Deutschland verfolge eine "systematische Gegnerschaft zur Türkei", sagte Cavusoglu.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland - ebenso wie mit Österreich - sind derzeit gespannt. Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland sorgen seit Tagen immer wieder für Wirbel. Schon mehrfach untersagten die zuständigen kommunalen Aufsichtsbehörden Veranstaltungen wegen Sicherheitsrisiken. Die türkische Regierung kritisierte dies scharf.