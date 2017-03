Textversion

08.03.2017 | 11:32 | (DiePresse.com)

Der Sohn des ermordeten Halbruders vom nordkoreanischen Diktator veröffentlicht ein Video im Internet. Immer wieder kritisierte Kim Han-sol das Regime.

"Ich heiße Kim Han-sol, ich bin aus Nordkorea und gehöre zur Familie Kim. Mein Vater wurde vor wenigen Tagen getötet. Jetzt bin ich mit meiner Mutter und Schwester zusammen“, sagt der junge Mann in dem Video, das auf der Internetseite einer nordkoreanischen Dissidenten-Gruppe veröffentlicht wurde. Dann zeigt er zur Bestätigung einen Pass, allerdings sind seine Passangaben mit einem dunklen Quadrat verdeckt.

Die südkoreanischen Geheimdienste haben den Mann laut Medien als Kim Han-sol identifiziert, den 22-jährigen Sohn von Kim Jong-nam, dem Halbruder des nordkoreanischen Diktators, der am 13. Februar vergiftet worden war. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht.

Im Gegensatz zu seinem eher lebensfrohen Vater galt Kim als zurückhaltend. Er ist in Macau aufgewachsen und hat in Europa studiert - unter anderem offenbar in Frankreich und Bosnien. Ebenso wie seine Familie stand er unter dem Schutz der chinesischen Regierung. Immer wieder kritisierte er in Interviews das nordkoreanische Regime.

Junger Mann studierte in Europa

Am Ende der 40 Sekunden langen Videobotschaft wird der Ton ausgeschaltet, während der Mund von Kim Han-sol ebenfalls mit einem schwarzen Streifen verdeckt wird. Anschließend sagt der Mann: „Wir hoffen darauf, dass bald alles gut wird.“

Sein Vater, Kim Jong-nam war am 13. Februar am Flughafen von Kuala Lumpur in Malaysia, von wo aus er zu seiner Familie in Macau fliegen wollte, zusammengebrochen und auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Er soll einem Giftanschlag zum Opfer gefallen sein. Nach Medienangaben sollen zwei Frauen den Mann mit vergifteten Nadeln getötet haben. Anderen Berichten zufolge sei ihm ein Tuch mit Gift auf Mund und Nase gedrückt worden. Die beiden Frauen seien angeblich Spezialagentinnen mit vietnamesischen Pässen. Zwei Verdächtige wurden laut Medienberichten festgenommen.

Wie aus Südkorea und den USA verlautet, sollen nordkoreanische Agenten hinter dem Mord stecken. Pjöngjang besteht jedoch darauf, dass es sich bei dem Toten nicht um Kim Jong-nam handele.

Kim Jong-nam, der ältere Sohn von Kim Jong-il, galt lange als potentieller Nachfolger des koreanischen Staatschefs. Kim Jong Nam fiel aber in Ungnade, als er im Jahr 2001 bei dem Versuch festgehalten worden war, mit gefälschten Papieren nach Japan zu reisen, um das Disneyland in Tokio zu besuchen.

