08.03.2017 | 17:22 | VON WOLFGANG GREBER (APA)

Perfecto Yasay musste vor einem Ausschuss des Parlaments zugeben, dass er eine frühere US-Staatsbürgerschaft verschwiegen hatte. Nun zeigt sich, dass er sein Amt 2016 überhaupt als Staatenloser verfassungswidrig angetreten haben dürfte.

Weil er eine frühere US-Staatsbürgerschaft vor dem Parlament verschwiegen hat, ja wahrscheinlich sogar staatenlos ist, musste der philippinische Außenminister Perfecto Rivas Yasay am Mittwoch zurücktreten. Wie ein Sprecher von Präsident Rodrigo Duterte am Mittwoch sagte, werde der Staatschef unverzüglich einen neuen Außenminister ernennen.

Nach seiner Berufung auf den Ministerposten Ende Juni 2016 hatte Yasay (70) bei einer Parlamentsanhörung im Februar angegeben, noch nie die US-Staatsbürgerschaft besessen zu haben. Das Parlament stimmte am Mittwoch nun aber einstimmig dafür, Yasay zu entlassen, nachdem Dokumente bewiesen hatten, dass der Minister gelogen hatte. Ein Senator, Panfilo Lacson, warnte sogar, Yasay werde sich wahrscheinlich wegen Meineids vor Gericht verantworten müssen.

"Unabsichtlich in die Irre geführt"

Der nunmehrige Ex-Außenminister beteuert, nie in Bezug auf seine Staatsangehörigkeit gelogen zu haben, entschuldigte sich jedoch dafür, die Berufungskommission "unabsichtlich in die Irre geführt" zu haben.

Die Sache ist ziemlich kompliziert. Yasay, ein studierter Jurist, war 1978 in die USA gezogen - angeblich als Flüchtling vor dem Marcos-Regime - und hatte dort begonnen, juristisch tätig zu sein. Er war etwa als Mitglied der Rechtsanwaltskammern für Vertretungen vor dem Supreme Court und den allgemeinen Berufungsgerichten eingetragen, saß im Vorstand eines philippinischen Medienunternehmens in New York, suchte 1986 um die US-Bürgerschaft an und erhielt sie wenig später verliehen. 1987 ging er auf die Philippinen zurück. Seine Frau und drei Kinder sind US-Bürger.

Nach damaligem philippinischem Recht zog indes die Annahme einer fremden Staatsbürgerschaft den automatischen Verlust der philippinischen nach sich. Wenige Tage vor seinem Amtsantritt Ende Juni 2016 gab Yasay vor einer Beamtin des US-Generalkonsulates in Manila seine US-Staatsbürgerschaft wieder ab, suchte aber nicht um die Wiederverleihung der philippinischen an, wie es nun nötig wäre.

Interessanterweise gibt es auch ein Dokument, wonach Yasay schon 1993 vor der Einwanderungsbehörde des US-Staates New Jersey vorgebracht hatte, dass er anno 1986 die US-Bürgerschaft rechtswidrig bekommen habe: Er habe schon zu diesem Zeitpunkt nämlich gewusst, dass er bald und dauerhaft in seine Heimat zurückfahren werde - das US-Recht sieht aber die Absicht eines dauerhaften Verbleibs in den USA vor.

Ein folgenschweres Unterlassen

Yasay regte damit damals, so gab er vor der Kommission an, die Aberkennung seiner US-Bürgerschaft an. Zumindest sei die aber nicht rechtskonform verliehen worden, damit nichtig - und er selbst somit nie Amerikaner gewesen. Nur: Diese Eingabe an die Behörde in New Jersey scheint sich verlaufen zu haben, Yasay kann jedenfalls kein Antwortschreiben vorweisen. Zudem gibt es auch keinen Hinweis, dass er sich schon damals um seine frühere Staatszugehörigkeit sozusagen rück-beworben hatte.

Letztlich kommen nun viele Beobachter zum Schluss, dass Yasay entweder schon seit 1993, spätestens aber seit 28. Juni 2016 - zwei Tage vor seinem Amtsantritt als Minister - im Grunde staatenlos, jedenfalls aber kein Phillipiner ist. Folglich konnte er nie rechtsgültig eine Staatsfunktion ausüben, was auch politisch relevante Aussagen seinerseits, von ihm unterzeichnete Rechtsakte, Verträge und ähnliches rechtlich fragwürdig, jedenfalls nicht eben perfekt macht.

Die Philippinen haben gerade den Vorsitz des Verbandes Südostasiatischer Nationen inne und sind deswegen unter Druck, rasch einen neuen Außenminister zu finden. Im April findet in Manila ein Gipfeltreffen des Staatenblocks statt.