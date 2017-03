Textversion

09.03.2017 | 16:45 | Jutta Sommerbauer (DiePresse.com)

Der israelische Premier traf am Donnerstag den russischen Präsidenten, um ihn vor Irans militärischen Plänen in Syrien zu warnen - und ihm ein Bündnis "vernünftiger" islamischer Staaten schmackhaft zu machen.

Moskau/Wien. Am Donnerstag besuchte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Russische Föderation zum vierten Mal in eineinhalb Jahren. Beide Staaten verbinden nicht nur mehr als eine Million ehemalige Sowjetbürger, allen voran aus der Russischen Föderation stammende Juden, die nach Israel ausgewandert sind. Auch wirtschaftlich, technologisch und militärisch hat man enge bilaterale Bande – so eng, dass Präsident Wladimir Putin einmal von einer „speziellen Beziehung“ sprach. Der Krieg in Syrien, der die Sicherheitsinteressen Jerusalems berührt, hat das Kooperationsbedürfnis vor allem auf israelischer Seite verstärkt. Auch die vielen Player im syrischen Krieg beunruhigen Israel: allen voran das Mitmischen des Erzfeindes Iran.

Die sich intensivierenden Bande zwischen Moskau und Teheran drohen längerfristig das Bündnis zwischen Netanjahu und Putin zu stören. In Syrien unterstützt Moskau nicht nur das Assad-Regime, es koordiniert seine Luftangriffe zudem eng mit Teheran, das mit den Revolutionsgarden und indirekt durch die libanesische Hisbollah-Miliz am Boden vertreten ist.

„Schiitischer Terror“

Netanjahu ging es bei der Visite in Moskau daher vor allem darum, seinem Verbündeten Putin in Sachen Syrien ins Gewissen zu reden. „Wir wollen nicht, dass der radikale sunnitische Terror abgelöst wird vom schiitischen unter der Führung des Irans“, sagte er nach Angaben der Agentur Interfax und streute zugleich Moskau Rosen im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischen Staat (IS).

Netanjahus Reise nach Moskau war die erste seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump. Putin wie Netanjahu haben die Wahl Trumps begrüßt und hoffen auf eine Verbesserung des bilateralen Verhältnisses. Israel erwartet sich von Trump volle Rückendeckung bei der Umsetzung von Siedlungsprojekten in den besetzten Gebieten, Trumps Ablehnung des internationalen, unter seinem Vorgänger Barack Obama ausgehandelten Atomdeals mit dem Iran deckt sich mit der israelischen Linie, die den Iran – zurecht – als Bedrohung seiner staatlichen Existenz identifiziert.

Auch Moskau hat die Ankunft Trumps zunächst geradezu frenetisch begrüßt. Die vor allem medial inszenierte hohe Erwartungshaltung dürfte beim Ausbleiben von diplomatischen Erfolgen aber bald abklingen. Und insbesondere die gegensätzlichen Interessen von Moskau und Washington in Syrien sowie der Umgang mit dem Iran könnten sich als Hindernisse für ein baldiges Tauwetter erweisen.

In Jerusalem beobachtet man die Verstärkung Teheran-naher Truppen vor allem auf den Golan-Höhen mit großer Sorge. Sein Land sei entschieden dagegen, sagte Netanjahu noch vor der Moskau-Visite, dass Teheran „fortschreitend eine Front“ auf dem Golan eröffne.

Aus israelischer Sicht geht es bei dem Treffen im Kreml vor allem um zwei Dinge: Langfristig soll eine dauerhafte Präsenz des Iran in Syrien verhindert werden. Putin sollte also für die "schiitische Gefahr" sensibilisiert werden. Denn eine Übermacht des Iran oder gar eine militärische Konfrontation mit Israel kann Moskau nicht wünschen.

Auch Erdoğan trifft Putin

Als Druckmittel könnte die von Netanjahu angestrebte Koalition der „vernünftigen“ islamischen Staaten am Persischen Golf dienen. Unter diesem Begriff sieht Jerusalem eine Allianz der arabischen Anrainer mit den USA und der Türkei vor – eine Achse, die das Hauptziel hat, Teherans Einfluss in der Region zu schwächen. Ob diese waghalsige Konstruktion nach dem Motto „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“ funktionieren kann, ist noch unklar. Israel hält außer zu Jordanien und Ägypten keine diplomatischen Beziehungen zu seinen arabischen Nachbarn.

Moskau sitzt in Syrien zwar am längeren Ast, muss aber auf die Bedürfnisse seiner Verbündeten eingehen. Zumal es nach weltpolitischer Anerkennung strebt: Hat man doch zuletzt gar eine Initiative für direkte Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern gestartet.

Der nahöstliche Gesprächsreigen in Moskau geht am Freitag bereits in die nächste Runde: Da wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in der russischen Hauptstadt erwartet. Gesprächsbedarf dürfte es ebenfalls in der Causa Syrien geben, wo die türkische Regierung den Abzug der kurdischen YPG-Miliz aus der von ihr kontrollierten Region Manbij fordert. Derzeit versuchen amerikanische Spezialsoldaten, durch die Errichtung eines Korridors die verfeindeten Parteien voneinander zu trennen und auch russische Soldaten sind hier im Einsatz.

Das zeigt die Schwierigkeiten der Kriegsparteien, sich auf eine Ordnung nach der Vertreibung des IS zu einigen. Syrien erweist sich so einmal mehr als schwieriges Gelände für existierende Allianzen, ebenso wie es unerwartete ad-hoc-Bündnisse hervorbringt.

