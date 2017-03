Textversion

10.03.2017 | 12:16 | (DiePresse.com)

Dadin war erst im Februar aus der Lagerhaft entlassen worden. Seine Briefe aus dem Gefängnis über Folterungen hatten international Aufsehen erregt.

Der erst vor knapp zwei Wochen freigelassene russische Politaktivist Ildar Dadin ist bei einer Protestaktion in Moskau kurzfristig festgenommen worden. Der 34-Jährige habe mit Plakaten in der Nähe des Justizministeriums den Rücktritt des Direktors der Strafvollzugsbehörde in Karelien gefordert, wie die Agentur Interfax am Freitag berichtete.

Weil er den Polizisten seinen Ausweis nicht zeigte, sei er festgenommen worden, so die Agentur. Dadin war 2015 wegen der wiederholten Teilnahme an nichtgenehmigten Demonstrationen gegen Präsident Wladimir Putin verurteilt worden und verbrachte einen Teil seiner Haftstrafe in Karelien an der Grenze zu Finnland.

2016 schrieb der Häftling aus einem Straflager, er würde vom Wachpersonal systematisch misshandelt. Der Fall erregte Aufmerksamkeit in der russischen Öffentlichkeit. Daraufhin verlegte die Justiz ihn in ein Lager in Sibirien. Nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs wurde er am 26. Februar - mit vier Tagen Verzögerung - aus der Haft entlassen. Der Fall hatte internationale Kritik ausgelöst.