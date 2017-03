Textversion

10.03.2017 | 13:02 | (DiePresse.com)

Die UNO beklagt massive Menschenrechtsverletzungen Ankaras während einer Sicherheitsoffensive gegen Kurden. 500.000 Menschen seien vertrieben worden.

Im überwiegend kurdischen Südosten der Türkei ist es nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen während der Offensive der Sicherheitskräfte zu massiven Menschenrechtsverletzungen gekommen. Zwischen Juli 2015 und Dezember 2016 seien rund 2000 Menschen getötet, ganze Gemeinden dem Erdboden gleichgemacht worden, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht des UN-Hochkommissars für Menschenrechte. 500.000 Menschen, überwiegend Kurden, seien aus ihren Häusern und Wohnungen vertrieben worden. Die UN-Ermittler hätten zahlreiche Fälle von Tötungen, von verschwundenen Personen und von Folter untersucht.

Bei rund 800 der Getöteten handele es sich um Angehörige der Sicherheitskräfte, heißt es in dem Bericht. Von den übrigen 1200 Getöteten sei eine nicht bekannte Zahl an militanten und nicht-militanten Aktionen gegen den Staat beteiligt gewesen. Seit der Aufkündigung des Waffenstillstandes zwischen der verbotenen Kurdenorganisation PKK und der Regierung im Juni 2015 ist der Konflikt wieder voll entbrannt.

Hunderte Häftlinge bei Brand ums Leben gekommen

Als Beispiel für Menschenrechtsverletzungen wird in dem Bericht ein Vorfall von Anfang 2016 in der Stadt Cizre genannt. Dort seien bis zu 189 Menschen wochenlang in Kellern ohne Wasser, Lebensmittel und medizinische Betreuung eingeschlossen gewesen. Die Menschen seien schließlich bei einem durch Beschuss ausgelösten Feuer ums Leben gekommen. Einer Familie seien kleine Stücke verbrannten Fleisches gegeben worden, hieß es in dem Bericht weiter. DNA-Untersuchungen hätten ergeben, dass es sich um das Fleisch einer Angehörigen gehandelt habe. Deren Schwester, die eine rechtliche Untersuchung gefordert habe, sei daraufhin terroristischer Verbrechen angeklagt worden.

Die Türkei verweigerte dem Bericht zufolge den Ermittlern die Einreise. Menschenrechtskommissar Zeid Ra'ad al Hussein erklärte am Freitag, das Land bestreite die Vorwürfe. Er verlangte eine unabhängige Untersuchung. Es scheine, dass die Türkei in keinem von Hunderten Fällen unrechtmäßiger Tötung Ermittlungen aufgenommen habe.