Textversion

10.03.2017 | 14:06 | Von unserem Korrespondenten FELIX LEE (DiePresse.com)

Südkoreas Staatschefin Park Geun Hye wurde vom Obersten Gericht endgültig des Amtes enthoben. Der Skandal legt die engen Verstrickungen zwischen Politik und Firmenkonglomeraten wie Samsung offen.

Schon einmal musste Park Geun Hye das „Blaue Haus“ – Südkoreas Präsidentenpalast – verlassen. 1979 war das. Ihr Vater Park Chun Hee, der damals mit harter Hand herrschte, wurde von seinem Geheimdienstchef erschossen. Aus Furcht, dass auch ihr nach dem Leben getrachtet wird, tauchte die damals 27-jährige Tochter des Diktators unter. Jetzt muss sie erneut aus dem Präsidentensitz ausziehen. Dieses Mal wegen eigener Machenschaften. Die Affäre wirft Licht auf ein engmaschiges System aus Herrschaft und autoritär geführten Familienkonzernen, das schon ihr Vater, der Diktator, etabliert hatte - und das sich seit Jahrzehnten um Südkorea legt.

Zum ersten Mal seit Ende der Diktatur vor fast 30 Jahren wird in Südkorea das Staatsoberhaupt des Amtes enthoben. Das Oberste Gericht entschied am Freitag, dass Park Geun Hye „dem Geist der Demokratie und dem Rechtsstaat ernsthaften Schaden“ zugefügt habe. Ihre Immunität wird aufgehoben. Einem Strafverfahren wegen Bestechung, Erpressung und Machtmissbrauch steht nun nichts mehr im Weg. Der Beschluss der acht Verfassungsrichter fiel einstimmig.

Illegale Einflussnahme

Die Richter sehen es als erwiesen an, dass sich ihre Freundin Choi Soon Sil ohne öffentliches Amt in die Regierungsgeschäfte eingemischt hat. Park habe diese illegale Einflussnahme zugelassen. Choi sitzt wegen Korruptionsverdacht seit mehr als einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Die Richter erklärten, sie hofften, dass durch dieses Urteil das „politische Chaos“ ein Ende findet. Nun müssen in Südkorea innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen stattfinden.

Kurz nachdem das Urteil verkündet worden war, kam es vor dem Verfassungsgericht zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Hunderte von zumeist älteren Park-Unterstützern protestierten gegen die Entscheidung. Als einige versuchten, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen, setzte die Polizei Schlagstöcke ein. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Ein älterer Mann erlag später im Krankenhaus seinen Kopfverletzungen.

Dass Park vor allem ältere Menschen zu ihren Anhängern zählt, ist kein Zufall. Sie ist die Tochter des früheren Militärdiktators, der trotz diverser Gräueltaten bis heute von der alten Generation verehrt wird. Unter seiner Herrschaft schaffte es Südkorea von einem Armenhaus zu einem der reichsten Länder Ostasiens. Dieses Wirtschaftswunder hat er wiederum nicht zuletzt den Chaebols zu verdanken – riesigen Mischkonzernen, die zumeist streng hierarchisch von mächtigen Familienclans geführt werden. Die größten zehn vereinen bis heute 80 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes.

Pakt mit dem Diktator

Die meisten Chaebols gingen einen fragwürdigen Pakt mit dem Diktator ein. Er ließ Gewerkschaften unterdrücken und verhalf ihnen zu lukrativen Aufträgen. Sie wiederum machten ihn und sein unmittelbares Umfeld reich. Zu den größten Profiteuren des Diktator-Umfelds gehörte die Familie von Parks Freundin Choi. Nun ist der Anklage zufolge Choi das Scharnier zwischen der Präsidentin und den Chaebols.

Besonders tief in den Skandal verstrickt ist auch das größte Firmenkonglomerat des Landes Samsung. Der Chef der Konzern-Gruppe und Enkel des Samsung-Gründers, Jay Y. Lee, muss seit drei Wochen in einer sieben Quadratmeter großen Zelle ausharren und wartet auf ein Urteil. Er soll umgerechnet über 30 Millionen Euro an die Scheinstiftung von Choi überwiesen haben, nachdem er dreimal von der Präsidentin empfangen worden war und sie wiederum wenig später veranlasste, eine umstrittene Fusion zweier Samsung-Tochterunternehmen zu genehmigen. Bei einem Schuldspruch drohen dem 48-jährigen Samsung-Chef fünf Jahre Haft.

Linker Oppositionsführer will kandidieren

Umso mehr feiern die Park-Gegner nun den Richterspruch. Nachdem die Vorwürfe im vergangenen September bekannt geworden waren, gingen die Gegner der Präsidentin über Wochen hinweg zu Hunderttausenden auf die Straße. Viele von ihnen setzen nun auf den linken Oppositionsführer Moon Jae In. Er erklärte auch sogleich seine Kandidatur und versprach ein Ende der „korrupten Verbindungen zwischen Politik und Wirtschaft“.

Das hatten allerdings auch schon Präsidentschaftskandidaten vor ihm getan und damit sogar Wahlen gewonnen. Die Macht der Chaebols blieb dennoch all die Zeit ungebrochen.