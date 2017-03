Textversion

11.03.2017 | 17:55 | (DiePresse.com)

Das Attentat mit einem möglichen islamistischen Hintergrund sei für Samstag geplant gewesen, sagt die Polizei. In der Früh hatte sie ein Einkaufszentrum schließen lassen.

Die deutsche Polizei hat nach eigener Einschätzung am Samstag in Essen mit ihrem massiven Einsatz einen Terroranschlag verhindert. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es habe ganz konkrete Hinweise gegeben, dass der Anschlag auf das Einkaufszentrum an diesem Tag habe stattfinden sollen.

Wie er verübt werden sollte, dazu hat die Polizei demnach keine Erkenntnisse. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen soll der möglicherweise geplante Anschlag einen islamistischen Hintergrund haben.

Die Polizei hatte das Einkaufszentrum am Limbecker Platz in der Früh schließen lassen. Zwei Männer aus Oberhausen wurden im Zusammenhang mit dem Terroralarm festgenommen und später vernommen.

Das Einkaufszentrum ist nach eigenen Angaben mit mehr als 200 Geschäften und 70.000 Quadratmetern Verkaufsfläche eines der größten innerstädtischen Einkaufszentren Deutschlands.