Verdächtiger nach Warnung vor Anschlag in Essen wieder frei

12.03.2017 | 11:18 | (DiePresse.com)

Zwei Verdächtige wurden in Zusammenhang mit dem möglichen Anschlag auf ein Einkaufszentrum in Essen festgenommen. Die Vernehmung des zweiten Verdächtigen dauere noch an, teilte die Polizei mit.