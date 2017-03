Textversion

13.03.2017 | 13:33 | Von Jürgen Streihammer (DiePresse.com)

Der niederländische Sozialdemokrat Arjen Berkvens erklärt im Interview, warum das Einreiseverbot für türkische Minister richtig ist und Migranten in den Niederlanden heute "in gewisser Weise" weniger integriert sind als vor 2012:

Die Presse: War es für Sie als Sozialdemokrat die richtige Entscheidung der Niederlande, türkische Minister nicht einreisen zu lassen?

Arjen Berkvens: Ja, ich denke das war richtig.

Und der Wahlkampf in den Niederlanden spielte bei der Entscheidung gar keine Rolle?

Nein. Sie dürfen nicht vergessen: Letztes Jahr nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei gab es viele Unruhen auf den Straßen, vor allem in Rotterdam. Also wir hatten das schon. Unsere lokalen Behörden müssen das im Blick haben. (Anm.: Die Regierung hatte das Einreiseverbot für türkische Minister mit Sicherheitsbedenken begründet).

Ihr Land wird in schrillsten Tönen von Ankara beschimpft. Das Verhältnis zwischen der Türkei und den Niederlanden ist derzeit auf einem absoluten Tiefpunkt. Belastet das auch das Zusammenleben zwischen Niederländern mit und ohne Migrationshintergrund?

Ich denke, das geht schon eine ganze Zeit lang so. Bei den Wahlen am Mittwoch tritt auch eine Migrantenpartei an. Mal sehen, was passiert. Ich kann mir vorstellen, dass sie von den jüngsten Ereignissen profitiert.

Sie sagen, das gehe schon eine ganze Zeit so. Was meinen Sie damit?

Die Situation hat sich verändert nach der Entscheidung im Jahr 2012, als türkischen Mitbürgern erlaubt wurde, bei türkischen Wahlen in den Niederlanden und anderen Staaten abzustimmen. Seither sieht man, dass die türkischen Bürger immer mehr in die türkische Sphäre hineingezogen werden.

Das bedeutet, dass ein Teil der Bürger mit türkischem Migrationshintergrund heute weniger integriert ist als vor 2012.

In gewisser Weise. Es hatte jedenfalls einen negativen Effekt.

Haben Sie das Gefühl, die Niederländer werden derzeit vom Rest Europas im Stich gelassen?

Nein, das Gefühl habe ich nicht.

Was ich meine: Es gibt den Vorschlag, dass die EU als Ganzes türkische Wahlkampfauftritte auf ihrem Boden verbieten könnte, damit nicht ein Land, wie derzeit die Niederlande, exponiert ist.

Ich habe gehört, dass sich die EU-Minister letzte Woche getroffen und entschieden haben, den Konflikt nicht eskalieren zu lassen. Wir sollten mit Blick auf das Vorgehen von Erdogans Regierung aber nicht naiv sein.

Sind Sie dafür, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nun ein für alle Mal zu beenden, wie das ihr Parteifreund, der österreichische Kanzler Christian Kern, vorgeschlagen hat?

Ich denke, das sagt sich leicht. Die Verhandlungen sind ja bereits eingefroren. Aus meiner Sicht ist es wohl zu früh, sie ein für alle Mal zu beenden. Für mich geht es um Werte. Wir sind eine wertebasierte Gemeinschaft. Die türkischen Bürger und ihre Regierung müssen entscheiden, ob sie unsere Werte haben wollen. Wenn Sie sich ansehen, was in der Türkei in den letzten Jahren geschehen ist, vor allem nach dem gescheiterten Putsch, dann ist das natürlich alles andere als vereinbar mit EU-Werten.