13.03.2017 | 19:16 | (DiePresse.com)

Kurz vor der Abreise musste die deutsche Kanzlerin ihren für Dienstag geplanten Besuch bei US-Präsident Donald Trump verschieben.

Die Reise der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington ist unmittelbar vor dem Abflug verschoben worden. Grund sei der erwartete Schneesturm an der US-Ostküste, sagte Trump-Sprecher Sean Spicer am Montag in Washington. Für die US-Ostküste wurde in der Nacht zum Dienstag ein schwerer Schneesturm erwartet.

Merkel sagte, sie habe mit Trump telefoniert, der habe ihr die schlechte Wetterlage in Washington geschildert. Daraufhin hätten sie gemeinsam entschieden, die Reise zu verschieben.

Merkel wollte Trump am Dienstag zu einem Gespräch im Weißen Haus treffen. Hauptthemen sollten nach deutschen Regierungsangaben die Beziehungen der USA zu Deutschland und der Europäischen Union als Handelspartner, Sicherheitspartner und Wertepartner sein.

Außerdem wollte Merkel über die Lage in Syrien, Libyen, Afghanistan und in der Ukraine sowie über den Kampf gegen den Terror und auch die auch Flüchtlingspolitik sprechen. Vor ihrem Abflug hatte sie noch erklärt, sie freue sich ausdrücklich auf das Gespräch mit Trump. Es sei besser, miteinander zu reden statt übereinander.

Ein Schwerpunkt dürften dabei Trumps umstrittenen Pläne zur Abschottung der US-Wirtschaft sein. Merkel setzte sich für freien Handel und offene Märkte ein.

Ein Treffen unterschiedlicher Charaktere

Merkel und Trump werden zum ersten Mal persönlich aufeinandertreffen. Zwischen beiden Regierungen gibt es grundsätzlich verschiedene Ansichten in einer Reihe von Politikfeldern.

Was Trump von Merkel hält, erfuhr sie schon lange vor der US-Wahl. Als die Kanzlerin im Dezember 2015 vom Magazin "Time" zur "Person des Jahres" gekürt wurde, twitterte er: "Sie haben die Person gewählt, die Deutschland ruiniert."

Nach seinem Wahlsieg sagte Trump, sie habe einen "äußerst katastrophalen Fehler" gemacht und "all diese Illegalen ins Land gelassen".

Merkel ließ ihn wissen, auf der Basis von "Demokratie, Freiheit, Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung" biete sie ihm eine enge Zusammenarbeit an. Das darf er als Bedingung verstehen.