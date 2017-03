Textversion

15.03.2017 | 13:02 | Von unserem Korrespondenten Jürgen Streihammer (DiePresse.com)

Das Mitglied Türkei blockiert das Nato-Partnerland Österreich auf allen Ebenen. Es steht viel auf dem Spiel, langfristig auch Österreichs größte Friedensmission.

Es war eine unverhohlene Drohung. Er werde nun "auf allen Ebenen und bei allen Themen gegen Österreich vorgehen", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu im Dezember vor dem Hintergrund der österreichischen Forderungen nach einem Ende der EU-Beitrittsverhandlungen. Und der Mann meinte es ernst. Nirgends schlägt die neue Blockadehaltung der Türkei dabei so durch wie in der Nato. Seit Monaten wird die Zusammenarbeit des Partnerlands Österreich mit dem Verteidigungsbündnis durch das Nato-Mitglied Türkei torpediert.

Es steht viel auf dem Spiel, auf lange Sicht auch das Herzstück der österreichischen Friedensmissionen, der Einsatz am Balkan, die Nato-geführte Kfor-Mission etwa. "Kurzfristig ist die Mission nicht gefährdet", sagt Stefan Hirsch, Sprecher von Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil. „Aber längerfristig kann das Auswirkungen auf die Einsatzvorbereitung haben." Das hat mit dem sperrigen Wort „Interoperabilität“ zu tun. Die Türkei verhindert derzeit, dass Österreichs Stabsoffiziere an der gemeinsamen Einsatzvorbereitung teilnehmen. Doch das Gelingen und die Sicherheit der Soldaten im Einsatz hängen auch davon ab, wie eng sie mit den internationalen Kollegen abgestimmt sind.

"Eskalatorische Rhetorik"

Aber es gibt auch die vielen kleinen Schikanen im Alltag der Nato: Wie die „Presse“ erfuhr, wird österreichischen Offizieren im Nato-Militärhauptquartier die Akkreditierung verweigert. Auf Druck Ankaras hin. Nato-Sitzungen mit Partnerstaaten werden abgesagt. Manchmal hören die Diplomaten den Grund für die Absage – Österreich - nur hinter vorgehaltener Hand. Dann wieder steht er ganz offen in den Dokumenten. Nach „Presse“-Informationen führt die Türkei in diesen Papieren immer wieder die „provokative und eskalatorische Rhetorik“ Österreichs an. Oder das „Nato Defence College“ in Rom. Die Kurse dort haben hochrangige österreichische Offiziere durchlaufen. Doch nun ist das College für Österreicher Sperrgebiet.

Die türkische Blockadehaltung zielt zwar auf Wien. Aber sie trifft auch andere Länder der sogenannten "Partnerschaft für den Frieden", an der Österreich seit 1995 beteiligt ist. Deshalb sollen sich nun auch die bündnisfreien Finnen in einem Brief an Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg beschwert haben. Sie sprachen von einem „sehr ernsten Problem“, berichtet die Zeitung „Die Welt“. Auch die Österreicher sind mit dem Nato-Generalsekretär in Kontakt. Ein Protestschreiben haben sie aber nicht formuliert.

Österreichs Diplomatie setzt auf Deeskalation, hält den Ball flach. Der Draht zu den türkischen Kollegen soll gut sein. Aber am Ende entscheidet der Mann in Ankara: Recep Tayyip Erdogan.