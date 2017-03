Textversion

16.03.2017 | 12:42 | VON WOLFGANG GREBER (DiePresse.com)

Während man in Österreich über die Jets von Eurofighter diskutiert, wird Rumänien seine Luftwaffe mit deutlich mehr amerikanischen F-16-Jets ausbauen als geplant: Zu 12 gebrauchten aus Portugal sollen mindestens 20 aus den USA dazukommen.

Während im reichen mitteleuropäischen Land Österreich wieder einmal eine (international belächelte) Debatte über Rüstungsgüter - Stichwort Eurofighter "Typhoon" - köchelt, setzt ein weit ärmeres Land in Osteuropa ziemlich energisch Taten: Rumäniens Verteidigungsminister Gabriel Beniamin Leş sagte vor kurzem vor dem Parlament in Bukarest, die Regierung strebe relativ kurzfristig einen Ausbau der Luftwaffe in einem größeren Ausmaß an, als er bisher geplant war: Demnach wolle man im Lauf des Jahres nicht nur alle zwölf F-16 "Fighting Falcon"-Jets in Dienst gestellt haben, die in Portugal gebraucht erworben wurden, sondern diesen auch noch nicht weniger als 20 weitere F-16 folgen lassen.

Die Rumänen haben bisher neun dieser gebrauchten Maschinen aktiv im Bestand, die ihrerseits Anfang der 2000er-Jahre für Portugal im Zuge des "Mid-Life Update"-Programms (MLU) aus älteren Modellen durch Einbau neuer Komponenten und Software kampfwertgesteigert worden waren. Solche F-16MLU hatten zuvor auch die Luftwaffen etwa Belgiens, der Niederlande und Dänemarks erhalten. Als zweites osteuropäisches Nato-Land besitzt auch Polen F-16 (zuletzt 36 Stück).

Rumänien und Portugal schlossen 2013 den Liefervertrag für 12 Stück (neun Einsitzer, drei Zweisitzer) für umgerechnet letzlich rund 200 Millionen Euro, inklusive Training und logistische Unterstützung. In den Jahren vorher waren Versuche zumindest von Eurofighter und Saab, ihre Flugzeuge "Typhoon" bzw. "Gripen" in Rumänien anzubringen, gescheitert, was allerdings aus finanziellen Gründen niemanden überrascht hatte.

"Wir benötigen mehr davon"

Die Überstellung der Gebrauchten aus Portugal begann vorigen Herbst, als Hauptstützpunkt dient die nach Nato-Vorbild ausgebaute Basis Nr. 86 bei Borcea, 130 Kilometer östlich von Bukarest unweit der Donau, wo die rumänischen Fighting Falcons vorerst die 53. Jagdstaffel bilden.

"Ende des Jahres haben wir zwölf, aber wir benötigen mehr davon, um unsere Luftwaffe zu stärken", sagte Verteidigungsminister Leş (41). Und: "Prinzipiell möchte Rumänien diese 20 Stück von den USA direkt kaufen. Alle übrigen Details geben wir bekannt, wenn die Zeit reif ist."

Seitens des Herstellers der Fighting Falcon, Lockheed Martin, hieß es, Rumänien könne sich leicht bis zu 36 weitere F-16 leisten. Man werde das natürlich unterstützen und stehe bereit, bestehende F-16 auf die neueste Version "F-16V" aufzurüsten. Zur Bewaffnung der aktuellen F-16 der Rumänen zählen neben den üblichen "Sidewinder"-Luft-Luft-Raketen auch etwa Mittelstrecken-Luft-Luft-Raketen AIM-120C (AMRAAM, Reichweite mehr als 100 km), lasergelenkte "Paveway"-Bomben und "Maverick"-Luft-Boden-Raketen.

Der VW Golf der Lüfte

Die Portugiesen sollen bisher mindestens 84 rumänische Piloten auf die F-16, dieses altbewährte, seit Ende der 1970ern fliegende westliche Standardkampfflugzeug, ausgebildet haben. Laut Daten in "World Air Forces 2016" von Flight International war die F-16 zuletzt mit weltweit mehr als 2264 Stück in aktiven Beständen das häufigste Kampfflugzeug und stellte 16 Prozent der Weltflotte. Auf Rang zwei folgt, deutlich abgeschlagen, die ebenfalls amerikanische F-18 "Hornet" bzw. "Super Hornet" von Boeing mit sieben Prozent des Weltbestandes.

Die Absicht zur zusätzlichen Aufstockung der Luftstreitkräfte Rumäniens kommt nach dem Beschluss der Regierung und des Parlaments, die Militärausgaben heuer endlich auf zwei Prozent des BIP anzuheben - eine Vorgabe, die Nato-intern gern erhoben wird, aber nicht verpflichtend ist und 2016 nur von den USA, Griechenland und Estland erfüllt wurde. Der Druck zu mehr Geld für die Streitkräfte kommt nicht zuletzt auch durch die anhaltende Ukraine/Russland-Krise und die verstärkte militärische Präsenz von Nato-Einheiten im Land zustande.

Israelisch aufgemotzte MiGs

Die zu Ostblockzeiten überraschend große rumänische Luftwaffe bestand zuletzt im harten Kern, von den F-16 abgesehen, aus maximal 48 Mikoyan MiG-21 "Lancer"-Jagdbombern. Das sind vom israelischen "Elbit"-Konzern Ende der 1990er kampfwertgesteigerte, an sich uralte rumänische MiG-21 "Fishbed" aus Warschauer-Pakt-Zeiten. Die Israelis bauten sogar 110 davon für die Rumänen, laut World Airforces 2016 sind aber nur noch etwa 26 wirklich aktiv.

Wie man hört, haben sich die Maschinen, die durch die Umrüstung auch richtig allwetterfähig wurden, lasergelenkte Bomben abwerfen und sogar westliche Waffensysteme benutzen können - etwa die israelische "Python"-Luft-Luft-Rakete und ihr französisches Pendant Matra "Magic II" -, ziemlich gut bewährt und sich im Verband mit weit moderneren Nato-Jets tapfer geschlagen. Die meisten der Lancers - 85 - wurden primär für Bodenangriffe ausgelegt. Zuletzt hieß es, man wolle so viele MiGs wie möglich noch über die 2020er-Jahre hinaus in der Luft halten, quasi als eiserne Reserve. Allerdings ist ihre Zelle mittlerweile wirklich sehr angejahrt und die Einsatzbereitschaft der Maschinen liege bei höchstens 50 Prozent, was auch die Zahl 26 laut World Air Forces 2016 erklärt.

Als leichte Jäger und Erdkampfflugzeuge können unter Umständen noch die etwa 20 Trainer (Leergewicht nur rund drei Tonnen) Modell IAR 99 "Șoim" (Falke) von "Avioane Craiova" bzw. "Întreprinderea Aeronautică Română" dienen, die seit den 1980ern zu insgesamt etwa 24 Stück erzeugt wurden und trotz Exportabsichten auf Inlandsnutzung beschränkt blieben. Notfalls können sie eine 23-mm-Maschinenkanone und rund eine Tonne Waffenlast zum Einsatz bringen.

Eine der ersten Luftwaffen der Welt

Rumäniens Luftwaffe gilt übrigens als eine der ersten bzw. ältesten der Welt. 1910 eröffnete das damalige Königreich mit französischer Hilfe eine Militärflugschule unter anderem mit "Farman III"-Doppeldeckern. Im Zweiten Balkankrieg 1913 flogen rumänische Aufklärer, später entstand aus Kleinbetrieben eine einheimische Luftfahrtindustrie, die Eigenentwicklungen baute und Lizenzfertigung etwa französischer, italienischer, deutscher und russischer Fluggeräte betrieb. Sehr bekannt wurden etwa die Jäger und Erdkampfflugzeuge Modell IAR80 und IAR81 im Zweiten Weltkrieg.