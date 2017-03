Textversion

18.03.2017 | 10:15 | Von unserem Mitarbeiter THOMAS SEIBERT (Die Presse)

Liberale Bürgerrechtsgruppen erhalten mehr Spenden denn je. Allein die American Civil Liberties Union (ACLU) fuhr 80 Millionen Dollar ein.

Washington. Als Anthony Romero an einem Abend Ende Jänner aus einem Gerichtsgebäude im New Yorker Stadtteil Brooklyn trat, wurde er gefeiert wie ein Held. Vor einer jubelnden Menge verkündete der Chef der Bürgerrechtsgruppe ACLU, eine Bundesrichterin habe soeben auf Antrag seiner Organisation die Abschiebung von Flüchtlingen gestoppt, die Donald Trump angeordnet hatte. Damit erlitt der Präsident eine Woche nach seinem Amtsantritt die erste Niederlage.

Seit diesem Abend, an dem Trumps erster Einreisestopp für Muslime gescheitert ist, freut sich die ACLU über eine noch nie da gewesene Spendenflut. Widerstand gegen Trump kann sich durchaus auszahlen.

Seit fast hundert Jahren kümmert sich die American Civil Liberties Union (ACLU) um die Verteidigung von Grundrechten. Die ersten Mandanten der Gruppe waren mutmaßliche Kommunisten, die nach dem Ersten Weltkrieg auf Geheiß der damaligen US-Regierung festgenommen wurden. Später engagierte sich die ACLU bei der Abschaffung der Rassentrennung und bei der Durchsetzung des Rechts auf Abtreibung. Heute hat die Organisation rund 1,2 Millionen Mitglieder, mehr als 300 hauptamtliche Anwälte und mehrere tausend Freiwillige.

Unfreiwillig hat Trump der ACLU neuen Zulauf beschert. Das lässt sich am Kontostand ablesen. Zwischen Trumps Wahlsieg im November und dem ersten Muslimbann im Jänner meldete die ACLU die Summe von rund 50 Millionen Dollar an Spenden. Fast eine halbe Million Menschen hatten zum Scheckheft oder zur Kreditkarte gegriffen.

Einnahmen versechsfacht

Doch das war erst der Anfang: Allein am Wochenende nach Romeros Auftritt in Brooklyn flossen der ACLU weitere 24 Millionen Dollar zu – sechsmal so viel, wie die Gruppe sonst im ganzen Jahr erhält. Insgesamt hat die ACLU seit November mehr als 80 Millionen Dollar eingenommen und investiert das Geld in die Einstellung zusätzlicher Anwälte. Unter dem Ansturm der Spendenwilligen brach zeitweise die ACLU-Internetseite zusammen.

Auch die Abtreibungsorganisation Planned Parenthood erlebt eine Popularitätswelle: Trumps Vizepräsident, Mike Pence, hat sich zum Ziel gesetzt, das Verfassungsgerichtsurteil von 1973 zu kippen, mit dem Abtreibungen landesweit erlaubt wurden. Derzeit erhält Planned Parenthood noch Zahlungen der staatlichen Krankenversicherung für gynäkologische Untersuchungen, die Ausgabe von Verhütungsmitteln und eben auch Abtreibungen, doch damit könnte es bald vorbei sein. Trump will die staatlichen Zahlungen an Planned Parenthood einstellen.

Das lässt viele Amerikaner erschaudern. Die Unternehmerin Elaine Wynn stellte kürzlich einen Scheck über eine Million Dollar für Planned Parenthood aus. Die Rockgruppe Pearl Jam unterstützte die Organisation, indem sie die Erlöse aus dem Verkauf von Fan-T-Shirts überwies. Seit dem Wahltag hätten mehr als 100.000 junge Leute Spenden geschickt, berichtete Planned Parenthood.

Auch andere Umweltgruppen, Klimaschutzaktivisten, Waffengegner, Gewerkschaften und Frauengruppen verzeichnen mehr Interesse der Öffentlichkeit. Zwei Anwälte aus New York geben auf ihrer Internetseite Donate Bigly (https://www.donatebigly.com) – eine Anspielung auf eine Wortschöpfung Trumps, mit dem er eigene Leistungen lobt – potenziellen Spendern einen Überblick über Organisationen, die gegen die Politik der neuen Regierung zu Felde ziehen.

Unparteilichkeit in Gefahr

Doch nicht alle Mitglieder der Zivilgesellschaft beklatschen den Geldsegen der Trump-Gegner und den Widerstand gegen den Präsidenten. Die ACLU etwa war bisher bekannt dafür, dass sie sogar Neonazis oder andere Rassisten verteidigte, wenn es um deren Recht auf freie Rede ging. Diese Unparteilichkeit sei in der Ära Trump nun in Gefahr, sagen Kritiker. So beklagte Jay Sekulow von der Trump-freundlichen Bürgerrechtsgruppe ACLJ in der „Washington Post“, die ACLU wende sich aus rein ideologischen Gründen gegen das Einreiseverbot.

Romeros Gruppe zeigt sich unbeirrt: Sie hat bisher noch an jedem Präsidenten etwas auszusetzen gehabt. Auch Barack Obama, der durch eine ACLU-Klage zur Offenlegung von Richtlinien für den Einsatz von Kampfdrohnen gezwungen wurde, blieb nicht verschont. Doch Obama war acht Jahre im Amt – Trump regiert erst seit acht Wochen.