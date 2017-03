Textversion

18.03.2017 | 11:07 | (DiePresse.com)

Mehrere hundert syrische Rebellen haben am Samstag damit begonnen, ihre letzte Hochburg in der Stadt Homs im Westen des Landes zu verlassen. Wie mit der Regierung vereinbart, verließen in der Früh die ersten beiden Busse mit Kämpfern und ihren Familienangehörigen den Stadtteil Al-Waer Richtung Norden, berichteten staatliche Medien und Augenzeugen.

Im Laufe des Tages sollen nach Angaben des Gouverneurs der Stadt insgesamt 400 bis 500 Rebellen mit ihren Familien abziehen. Die Vereinbarung sieht der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge vor, dass in den kommenden Wochen mehr als 12.000 Menschen den Bezirk verlassen.