Textversion

20.03.2017 | 10:23 | (DiePresse.com)

Der philippinische Präsident ärgert sich über die Kritik des EU-Parlaments an seinem Anti-Drogen-Krieg: "Warum wollt ihr uns verarschen, verdammt noch mal?"

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat seine europäischen Kritiker als "Verrückte" bezeichnet. Duterte reagierte am Sonntag bei einem Besuch in Myanmar verärgert auf einen Beschluss des EU-Parlaments vom vergangenen Donnerstag, in dem die "hohe Zahl" illegaler Tötungen im philippinischen Anti-Drogen-Kampf beklagt wurde.

Die Europäer sollten sich "um ihre eigenen Sachen kümmern", sagte

Duterte, der für seine markigen Aussprüche bekannt ist. "Warum wollt

ihr uns verarschen, verdammt noch mal?"

Duterte führt seit seinem Amtsantritt im Juni 2016 einen

unerbittlichen Kampf gegen Drogenkriminelle. Mehr als 7500 Menschen

wurden seitdem auf den Philippinen getötet, darunter 2500 von der

Polizei, die übrigen unter ungeklärten Umständen. Duterte billigt im

Kampf gegen Drogen ausdrücklich die Selbstjustiz. "Es wird noch mehr

Tote geben", sagte Duterte am Sonntag. "Ich werde weitermachen, bis

der letzte Drogenbaron in den Philippinen umgebracht ist und bis

keine Dealer mehr in den Straßen herumlaufen."

"Das ist eine andere Kultur"

Bei seinem jüngsten Rundumschlag gegen seine Kritiker lehnte

Duterte auch gleichgeschlechtliche Eheschließungen ab. "Das ist

deren Kultur", sagte er unter Verweis auf eine kürzlich erschienene

Nummer des "Time"-Magazins über Geschlechterrollen und Sexualität.

"Wir sind Katholiken und das bürgerliche Recht besagt, dass ich nur

eine Frau heiraten kann, so wie eine Frau nur einen Mann heiraten

kann." Jeder Mensch soll an der Stelle bleiben, die ihm "von Gott

zugewiesen" worden sei. Die Menschen dürften "nicht alles

durcheinanderbringen".