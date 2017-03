Textversion

20.03.2017 | 15:30 | Von unserem Korrespondenten GABRIEL RATH (DiePresse.com)

Österreichs Außenminister Kurz erteilt britischen Sonderwünschen im Interview mit der "Presse" eine Absage und fordert eine EU-Reform. Er will 14 Milliarden Euro einsparen.

Kurz bevor die britische Premierminister Theresa May am Montag den Termin für den Beginn des Brexit bekannt gab, war der österreichische Außenminister Sebastian Kurz wohl schon unter den ersten Eingeweihten. Früh am Morgen traf er in der mächtigen offiziellen Residenz des britischen Außenministers unweit des Buckingham Palace Amtsinhaber Boris Johnson zu einem Gespräch. Der Foreign Secretary gab sich danach in Gegenwart von „my friend Sebastian“ vor österreichischen Medien betont jovial und betonte: „Wir wollen einen Brexit, der für beide Seiten positiv ist“.

Dazu gehöre auch eine rasche Regelung der Rechtsstellung der EU-Bürger nach dem Brexit. Die Idee weiterer britischer Zahlungen in das EU-Budget nannte er hingegen „eher satirisch“, immerhin habe sich das Land für den Austritt entschieden. Kurz, der auf seiner Stippvisite in London auch Brexit-Minister David Davis und Schatzkanzler Philip Hammond traf und ein österreichisches Start-up-Unternehmen besuchte, erklärte im Interview mit der „Presse“ seine Positionen zum Brexit und die Konsequenzen für Europa.



Herr Außenminister, 25.000 Österreicher leben in Großbritannien, die heute wegen des Brexits um ihre Rechtsstellung bangen. Sind Sie auch besorgt?

Sebastian Kurz: Unser Ziel ist es, möglichst schnell Rechtssicherheit zu haben. Insgesamt gibt es fast 3,5 Millionen EU-Bürger in Großbritannien, und die Briten werden selbst auch Interesse haben, geordnete Verhältnisse zu schaffen, denn es leben auch 1,5 Millionen Briten in EU-Staaten.

Der britischen Regierung wird vorgeworfen, die EU-Bürger als Faustpfand zu verwenden. Sind Sie von den Briten enttäuscht?

Ich bin unglücklich über den Ausgang des Brexit-Referendums, aber das Votum ist Realität und der Brexit wird Realität werden. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, die Verhandlungen partnerschaftlich zu führen und eine faire Lösung zu finden, die für uns als EU, aber auch für die Briten in Ordnung ist. Wir wollen auch in Zukunft eine gute politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Briten.

Premierministerin Theresa May will aber einen harten Brexit ohne Binnenmarkt und Zollunion. Wenn es bei den staatsbürgerschaftlichen Rechten einen Abtausch geben kann, sehen Sie auch die Möglichkeit für sektorielle Vereinbarungen?

Es wird kein Rosinenpicken geben für die Briten. Den Binnenmarkt gibt es mit den vier Grundfreiheiten oder gar nicht. Das steht außer Streit, es ist mein Eindruck, dass das auch die britische Seite akzeptiert.

Sie haben im Vorfeld Ihres Besuchs in London gefordert, die EU dürfe nach dem Austritt Großbritanniens „nicht kleiner und schwächer werden, sondern muss in den großen Fragen, wie zum Beispiel der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, stärker werden“. Sehen Sie eine Stärkung etwa in einem Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten?

Wir brauchen einen Kurswechsel zu einem Europa der Subsidiarität. Das heißt, ein Europa, das stärker wird in den großen Fragen und sich zurücknimmt in den kleinen Fragen, die nationalstaatlich oder regional besser entschieden werden können. Es hat niemand dafür Verständnis, dass die EU nicht in der Lage ist, ihre Außengrenzen zu schützen und gleichzeitig die Muße hat, europaweit Regelungen für einheitliche Speisekarten zu schaffen. In großen Fragen braucht es mehr Tiefe, mehr Gemeinsamkeit und eine stärkere EU. Gleichzeitig brauchen wir ein Europa, das auch die Größe hat, sich zurückzunehmen in Fragen, die vor Ort besser entschieden werden können, um auch die Vielfalt, die wir in Europa haben, besser zu leben.

Könnte der Brexit zum Auslöser eines Kerneuropa werden?

Das Ziel des Friedensprojekts EU und einer gemeinsamen EU wird weder durch ein Kerneuropa noch durch ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten verwirklicht. Letzteres kann vielleicht eine Notwendigkeit sein, aber aus meiner Sicht ist es nur ein vielleicht notwendiger Zwischenschritt zu einem subsidiären Europa.

Sie haben vom Rosinenpicken gesprochen. Was ist für Österreich nicht verhandelbar in den Brexit-Verhandlungen?

Das wichtigste ist einmal die Reihenfolge. Zuerst muss der Brexit abgewickelt werden, erst danach kann man über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU verhandeln. Für die Bürger muss Rechtssicherheit geschaffen werden, und es muss auch Klarheit über das Geld geben. Fest steht: Wer die Vorteile Europas genießen will, muss sich auch finanziell beteiligen. Vorteile genießen und keinen Beitrag leisten, wird nicht möglich sein.

Die kolportierten 60 Milliarden Euro-Scheidungsrechnung für Großbritannien steht also?

Wir als Nettozahler können keine Lösung akzeptieren, die bedeuten würde, dass wir noch mehr einzahlen müssen. Die EU wird zum einen schlanker werden müssen, immerhin fallen 14 Milliarden Euro weg, zum anderen muss klar sein, dass Großbritannien, wenn es auch in Zukunft Vorteile der EU genießen will, sich finanziell beteiligen muss, so wie das ja auch bei anderen Staaten, mit denen wir zusammenarbeiten, der Fall ist. Ich unterstütze nicht den Vorschlag etwa von EU-Kommissar Günther Oettinger zu einer simplen Erhöhung der Beitragszahlungen, sondern ich will diese 14 Milliarden Euro bei der EU-Bürokratie einsparen, etwa mit einer Halbierung der EU-Kommission von 28 auf 14 Kommissare basierend auf dem Rotationsprinzip.

Premierministerin May hat gesagt: „Kein Deal ist besser als ein schlechter Deal.“ Außenminister Johnson meinte: „Kein Deal ist auch okay.“ Teilen Sie diese Meinung?

Tatsache ist, dass über 40 Prozent der britischen Exporte derzeit in die EU gehen. Dass es möglich sein wird, ganz auf den wirtschaftlichen Austausch mit den EU-27 zu verzichten, bezweifle ich sehr.

Wer hat dann mehr zu verlieren beim Brexit: Großbritannien oder die EU?

Die EU hat schon verloren, nämlich einen der größten und wichtigsten Mitgliedsstaaten. Die Briten werden durch diese Entscheidung definitiv auch verlieren. Das Ausmaß ist noch nicht vorhersehbar.

Wien hat sich um die beiden noch in London ansässigen EU-Institutionen – Bankenaufsicht und Pharmaziezulassung – beworben. Wie steht es darum?

Wir bemühen uns sehr. Wir sind Standort von 37 internationalen Institutionen und wir wollen nicht nur diese in Österreich behalten, sondern auch attraktiv für neue sein. Jetzt gibt es eine Chance, weitere internationale Organisationen anzulocken.

Luxemburg und Dublin liegen bereits im offenen Konflikt beim Werben um internationale Ansiedelungen, insbesondere aus dem Finanzsektor. Sehen Sie hier auch für Wien eine Chance?

Das wird sehr stark davon abhängen, wie die Frage der Bankenlizenz gelöst wird. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es für einige Banken, die derzeit in London beheimatet sind, einen Anreiz geben wird, sich einen anderen europäischen Standort als Headquarter zu wählen. Ich bin mit einigen Unternehmen und einer Bank dazu in engem Kontakt. Wir sind froh, wenn sich Unternehmen, Banken und internationale Organisationen für Wien entscheiden. Aber der Wettbewerb ist natürlich gewaltig.

In der Vorwoche hat Schottland erklärt, dass man ein neuerliches Unabhängigkeitsreferendum will. Wie ist die Position Österreichs dazu?



Das ist eine Entscheidung, die in Großbritannien getroffen werden muss.

Österreich wird im zweiten Halbjahr 2018 die EU-Präsidentschaft führen, wenn die Brexit-Verhandlungen wahrscheinlich in die entscheidende Phase treten werden. Welchen besonderen Beitrag wird Österreich dann leisten können?

Wichtig ist, dass die EU-27 geschlossen sind. Verhandlungsführer Michel Barnier hat unsere volle Unterstützung. Wir werden während unseres Vorsitzes gegebenenfalls alles tun, unterschiedliche Position zusammenzuführen, sollte das erforderlich sein. Das zweite große Thema ist, parallel daran zu arbeiten, dass die EU nach dem Brexit nicht nur der Status Quo minus Großbritannien ist. Unser Vorsitz wird daher die Phase sein, wo sehr stark versucht werden muss, einen Kurswechsel in der EU einzuleiten.

Lektionen aus dem Brexit müssen also auf beiden Seiten gelernt werden?

Definitiv. Es gibt massive Fehlentwicklungen in der EU, die bei vielen Briten dazu geführt haben, für den Austritt zu stimmen. Diese Emotionen gibt es in anderen Staaten auch. Da ist zum einen das große Problem der Bürokratie. Das zweite große Thema ist die Migration. Hier ist mein Zugang, dass die Niederlassungsfreiheit konzipiert war, Menschen zu ermöglichen, überall in Europa zu arbeiten, aber sicher nicht, um es ihnen zu ermöglichen, sich das beste Sozialsystem auszusuchen oder in Sozialsystemen zu verharren, wenn der Job verloren gegangen ist. Da sind zwei Bereiche, wo massiv gegen Fehlentwicklungen angekämpft werden muss, wenn wir nicht wollen, dass Stimmungen wie jene in Großbritannien auch in anderen Staaten immer mehr werden.