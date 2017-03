diepresse.com

Flüchtlinge: Sobotka will "Dialog mit Nordafrika forcieren"

20.03.2017 | 17:21 | (DiePresse.com)

Beim Flüchtlingsgipfel in Rom pocht Innenminister Sobotka auf den Schutz der EU-Außengrenze. Österreich will sich an einer Kontaktgruppe mit nordafrikanischen Staaten beteiligen.