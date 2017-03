Textversion

21.03.2017 | 15:59 | (DiePresse.com)

Nach den USA will nun auch das Vereinigte Königreich seine Flugsicherheitsbestimmungen für einige Länder verschärfen, berichtet die BBC.

Wie die britische BBC berichtet, plant auch Großbritannien eine Verschärfung der Sicherheitsregeln auf manchen Flügen. So soll es künftig auf manchen Strecken verboten sein, Laptop oder Tablet zu verwenden, hieß es auf BBC.com am Dienstagnachmittag. Die britische Regelung könnte sich aber von der am Dienstag verkündeten US-Regelung unterscheiden, heißt es.

Aus Furcht vor Anschlägen verbannen die US-Behörden Laptops und andere elektronische Geräte aus dem Handgepäck bestimmter Flugreisender: Das am Dienstag in Washington verkündete Verbot betrifft Passagiere, die von zehn Flughäfen im Nahen Osten und in Nordafrika direkt in die USA fliegen - darunter stark frequentierte Drehkreuze wie Istanbul oder Dubai. Die Maßnahme ist zeitlich nicht befristet.

