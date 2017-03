Textversion

21.03.2017 | 18:04 | Von unserem Korrespondenten RUDOLF BALMER (Die Presse)

Mit der TV-Debatte der aussichtsreichsten Anwärter begann die heiße Wahlkampfphase. Ein Überblick über die Chancen der wichtigsten Kandidaten viereinhalb Wochen vor dem Urnengang.

Nur fünf von insgesamt elf Präsidentschaftskandidaten waren am Montagabend zur ersten Diskussionsrunde zugelassen, die sich bis spät in die Nacht zog. Die Fernsehzuschauer brauchten Ausdauer, um sich ein Bild zu machen. Alle fünf bieten sich ihnen als „Alternative“ an. Noch bleiben den insgesamt elf Konkurrenten viereinhalb Wochen, um die unentschiedenen Wähler zu überzeugen – eine Mehrheit von 40 Prozent. Was sind ihre Kriterien: die Wirtschaftspolitik, die Immigration, der Klimawandel und die Energiewende, die Moral in der Politik – oder doch Redegewandtheit und Telegenität?

Überschattet von Affären: François Fillon (63), Republikaner



Erstaunlich ruhig und gelassen trat der Konservative François Fillon in die TV-Arena. Nach dem Wirbel um die angebliche Scheinbeschäftigung seiner Frau, Penelope, und zweier seiner Kinder als Parlamentsassistenten und anderen Affären, die ihn in Korruptionsverdacht brachten, musste er mit einem Scherbengericht rechnen. Die Gegenkandidaten aber ließen es bei ein paar Anspielungen bewenden und respektierten so die Unschuldsvermutung eines Gegners, der bereits viel Ansehen und Terrain eingebüßt hat. Am Ende der Diskussion sprach er die Anschuldigungen selbst an – und tat sie leichtfertig ab. Fillon hatte es nicht leicht, seine liberale Sparpolitik zu verkaufen, die für viele Franzosen zusätzliche Opfer bedeutet. Er will die gesetzliche 35-Stunden-Woche abschaffen und die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich erhöhen. Seine Anhänger halten ihm zugute, dass er „im höheren Interesse Frankreichs“ an seinem Kurs festhält. In den Umfragen fiel der Ex-Premier, der sich bei der Vorwahl gegen die Parteiprominenz durchgesetzt hatte und als Favorit in den Wahlkampf gestartet war, deutlich auf den dritten Platz zurück.

Der linke Öko-Utopist: Benoît Hamon (49), Sozialist

Der Vertreter des linken Flügels der regierenden Sozialisten hat die Vorwahlen zur Nominierung zwar klar gewonnen. Jetzt aber versagen ihm moderatere Genossen die Unterstützung. Dafür hat der 49-Jährige die Schützenhilfe der Grünen, die auf ihre eigene Kandidatur verzichtet haben. Hamon lehnt liberale Reformen ab, fordert ein universelles Grundeinkommen und Investitionen in erneuerbare Energien. Er hat wenig Chancen, in die Stichwahl zu kommen.

Die Radikale: Marine Le Pen (48), Front National

Auch die Chefin des rechtspopulistischen Front National (FN) sah sich bei der Debatte am Montag mit Angriffen von allen anderen Kandidaten konfrontiert. Sie konnte jedoch fast unwidersprochen versprechen, dass mit einem Austritt aus der EU, mit der Rückkehr zu einer integralen, nationalen Souveränität und einer protektionistischen Investitions- und Handelspolitik alles wieder gut werde.

Von einer liberalen Sparpolitik will die 48-Jährige nichts wissen: Ihr zufolge habe man von den Franzosen schon genug Opfer verlangt. Darum fordert sie eine Rückkehr der Pensionen ab 60 Jahren und Sozialhilfen eines Wohlfahrtsstaats, der prioritär die Volksgemeinschaft bedienen müsse. Ein strikter Einwanderungsstopp ist für sie eine Voraussetzung für mehr Sicherheit und eine selektive Umverteilung der vorhandenen Mittel. Ihr unmittelbarer Feind ist der „islamische Totalitarismus“.

Marine Le Pen könnte bei der Stichwahl am 23. April als Erste abschneiden. Für eine Wahl als Präsidentin am 7. Mai aber dürften ihr die zusätzlichen Stimmen aus dem bürgerlichen Lager fehlen.

Der Favorit der Mitte: Emmanuel Macron (39), unabhängig

Die Taktik des 39-jährigen Linksliberalen war klar: immer den Kurs der Mitte halten und dabei kleine Seitenhiebe an die linken und rechten Konkurrenten verteilen. Laut Umfragen ist Macron der Favorit, und es war daher nicht verwunderlich, dass die Angriffe vor allem auf ihn abzielten. Dass er Banker war, sollte ihn für die Linken diskreditieren. Den Konservativen gilt er schon deshalb als suspekt, weil er bis zum Vorjahr als Wirtschaftsminister François Hollandes amtierte – und womöglich dessen Politik weiterführen würde.

Macron selber präsentiert sich indes als Newcomer, gestützt von keiner Partei, sondern der von ihm gegründeten Bewegung „En Marche“. Er tritt für Reformen zur Liberalisierung der Wirtschaft und für sozialen Dialog ein – und für Einführung einer einmonatigen militärischen Dienstpflicht für die 18- bis 21-Jährigen. Obwohl er zum ersten Mal bei Wahlen kandidiert, bestand er die TV-Prüfung: Er schnitt am besten ab.

Der Volkstribun, Jean-Luc Mélenchon (65), Linkspartei:

Der Kandidat ist ein Patriot von ganz links. Der Gründer der Linkspartei wird auch von Kommunisten unterstützt – wenngleich ohne Enthusiasmus. Er fordert eine Wirtschaftsförderung durch öffentliche Aufträge, auf die Haushaltsdisziplin nach den Maastricht-Kriterien gibt er nicht so viel. Wie ein Saint-Just der Revolution pocht er auf Tugend in der Politik und fordert Sühne für die Sünder. Er bestach als glänzender Redner. Laut Umfrage hat er bei der TV-Debatte nach Macron am ehesten überzeugt. In Wahlprognosen liegt er auf Platz fünf.