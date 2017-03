Textversion

24.03.2017 | 12:27 | (DiePresse.com)

Bulgarische Nationalisten wollen Türken mit Doppelstaatsbürgerschaft, die busweise anreisen, an der Teilnahme an der Parlamentswahl in Bulgarien hindern.

Bulgarische Nationalisten haben vor der Parlamentswahl in dem EU-Land an diesem Sonntag erneut den größten Grenzpunkt zur Türkei blockiert, um Wähler mit doppelter Staatsangehörigkeit an der Einreise zu hindern. Die Blockade am Freitag gegen den sogenannten "Wahltourismus" richte sich gegen Türken mit Wurzeln in Bulgarien, berichtete der Fernsehsender bTV.

Zur Wahl treten auch zwei Türkenparteien an. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung Bulgariens sind ethnische Türken. Sie besiedeln seit der Zeit des Osmanischen Reiches den Nord- und Südosten des Landes. Während der kommunistischen Zeit wanderten 300.000 Türken aus Bulgarien, teils unter Zwang, in die Türkei aus.

Proteste gab es am Freitag auch am Grenzübergang Lessowo, wie bulgarische Medien berichteten. Seit Anfang der Woche sollen 27 Busse mit Wählern aus der Türkei allein am Grenzpunkt Malko Tarnowo eingereist sein.

Die Nationalisten protestieren vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen Bulgarien und der Türkei. Sofia wirft Ankara vor, sich in den bulgarischen Wahlkampf einzumischen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigte Bulgarien, vor der Wahl "Druck" auf die ethnischen Türken auszuüben.