Textversion

02.04.2017 | 11:25 | VON WOLFGANG GREBER (DiePresse.com)

Die Kaga und ihre Schwester Izumo sind die größten Kriegsschiffe Japans seit 1945. China hat protestiert, ist aber selbst der momentan größte Aufrüster (auch) zur See weltweit und dazu Asiens größte Seemacht.

Erwartungsgemäß hat das besonders beim großen Nachbarn China für arges Gemurre gesorgt: Vor wenigen Tagen stellte Japans Marine (korrekt, wenngleich umständlich "Japanische Maritime Selbstverteidigungsstreitkräfte" genannt) in Yokohama nahe Tokio den nunmehr zweiten Hubschrauberträger der topmodernen "Izumo"-Klasse in Dienst.

Die JS "Kaga" wurde von Japan Marine United gebaut und ist so wie ihr Vorgänger, das im März 2015 in Dienst gestellte Typschiff "Izumo", das größte Kriegsschiff Japans seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Umgehend hieß es daher aus Peking, man hoffe, dass das neue Schiff der Japaner nicht "die Rückkehr zum Militarismus" signalisiere.

Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums meinte sogar, die Japaner möchten doch bedenken, dass ein früheres Schiff namens Kaga - ein großer Flugzeugträger - 1942 in der Seeschlacht bei Midway im Zentralpazifik von US-Flugzeugen versenkt wurde. Auch war die Kaga einer der sechs Träger, von denen aus der Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 geflogen worden war. "Japan sollte von den Lektionen der Geschichte lernen", sagte die Sprecherin der Chinesen.

Schon vor zwei Jahren war aus Peking Groll zu vernehmen gewesen, vom "Auslöser eines regionalen Rüstungswettlaufs" etwa war die Rede, als damals die Izumo - 248 Meter lang, Verdrängung beladen rund 27.000 Tonnen (nach anderen Quellen 24.000), Besatzung um die 500 Mann, neun bis 14 und möglicherweise mehr Hubschrauber an Bord - einsatzbereit geworden war.

Wortfechtereien in brisanter Weltgegend

Wortfechtereien wie diese gehören angesichts der zunehmend brisanten Lage in der Region freilich zur Routine: Immerhin streiten Japan, China und Taiwan seit Ewigkeiten um die unbewohnten Senkaku- bzw. Diaoyu-Inseln im Ostchinesischen Meer; China fordert mit seinen ausufernden, 2016 vom Internationalen Schiedshof in Den Haag verworfenen Gebietsansprüchen auf fast das ganze Südchinesische Meer alle anderen Anrainer dort (Vietnam, Taiwan, Brunei, Malaysia, die Philippinen und Indonesien) heraus.

Letztlich ist es aber vor allem die kommunistische Volksrepublik selbst, die seit mindestens einem Jahrzehnt ein sagenhaftes Rüstungsprogramm durchzieht, bereits einen "richtigen" Flugzeugträger (die "Liaoning") besitzt, mindestens zwei in Bau hat und zumindest nach Zahl, aber heute durchaus auch Qualität klar die stärkste Flotte Asiens besitzt: Sie besteht aus, alles zusammen, rund 500 Schiffen - davon im aktiven und harten Kern ein Flugzeugträger, 31 Zerstörer, 49 Fregatten, 31 Korvetten, vier große amphibische Kriegsschiffe (Transport/Dock) und 68 U-Boote, darunter fünf mit strategischen Atomraketen.

Japan hingegen steht bei etwa 150 Schiffen - darunter nunmehr vier Hubschrauberträger/-Zerstörer, 36 Zerstörer und Fregatten, sechs Korvetten, drei große Panzerlandungsschiffe und 17 U-Boote.

Die Sache mit der pazifistischen Verfassung

Doch zurück zur Izumo-Klasse, deren zwei Einheiten offiziell auch nicht als Träger gelten, sondern als "Hubschrauber-Zerstörer", obwohl sie mit ihren großen Flugdecks gar nicht wie Zerstörer aussehen. Hintergrund dafür ist ein rechtlich-politisches Problem, das sich aus der von den 1945 siegreichen Alliierten mehr oder weniger oktroyierten japanischen Verfassung ergibt, die dem Land das Recht auf Streitkräfte komplett abspricht. In den 1950ern hatten sich allerdings nationalistische, aber auch pragmatischere Kräfte in Japan durchgesetzt, die eine weniger starre bis weltfremde Interpretation der "pazifistischen" Verfassung (konkret des Artikels 9) vornahmen, derzufolge also der Besitz reiner "Selbstverteidigungskräfte" zum unmittelbaren Schutz des Landes doch möglich und lebenswichtig ist.

Das brachte, auf die in Aufbau befindliche Flotte umgelegt, unter anderem mit sich, dass man sich des Besitzes von Flugzeugträgern enthält, weil diese primär als Offensivwaffe gelten. Hubschrauberträger aber gelten als weniger offensiv, sie sollen laut Japans Verteidigungsministerium vor allem zur (defensiven) U-Boot-Jagd ähnlich von Zerstörern, für Aufklärung, Patrouillen und humanitäre Operationen dienen. Dennoch wurden auch frühere japanische Schiffe solchen Typs letztlich zur Sicherheit Hubschrauber-Zerstörer genannt, um den Begriff "Träger", und somit allfällig damit verbundene Assoziationen an den Weltkrieg und offensive Aktionen, zu umgehen.

Eigentlich mäßig bewaffnet

Die je rund eine Milliarde Euro teuren Izumos werden von Gasturbinen betrieben (rund 112.000 PS), die Geschwindigkeiten von 30 Knoten (56 km/h) möglich machen. Sie sind im Stealth-Design gebaut, was ihre Erkennbarkeit im Radar erschwert, sollen auch Radarstörsysteme an Bord haben. Je fünf Hubschrauber können zeitgleich starten und landen.

Abgesehen von den Hubschraubern mit Torpedos und evtl. leichten Seezielraketen sowie der Möglichkeit, rund 400 Soldaten (oder eben Helfer, Ingenieure, gerettete Zivilisten...) zu befördern, ist ihre Bewaffnung allerdings schwächer als jene der älteren Helikopter-Zerstörer der "Hyūga"-Klasse und "Shirane"-Klasse: Die Izumos besitzen nur Nahbereichs-Flugabwehrsysteme, nämlich "Phalanx" (sechsläufige Gatling-Schnellfeuerkanonen Kaliber 20 Millimeter, Schussweite dreieinhalb Kilometer) und "SeaRAM" (radar-/infrarot-/UV-gelenkte Raketen, Reichweite neun Kilometer, siehe Video unten).

Zum Vergleich: Die zwei kleineren, von der Form sehr ähnlichen Schiffe der Hyūga-Klasse (Einführung 2009 und 2011) namens JS "Hyūga" und JS "Ise" besitzen ebenfalls Phalanx, aber auch größere Batterien von Luftabwehrraketen mit weit größerer Reichweite (>50 km), Raketen zur U-Boot-Jagd und sechs Torpedorohre.

Getarnte künftige Flugzeugträger?

Die "Kurama", das 1981 in Dienst gestellte und vor wenigen Tagen als letztes ausgemusterte Schiff von einst zweien der Shirane-Klasse, hatte neben solchen Torpedos, Luftabwehr- und U-Jagd-Raketen zudem zwei Kanonen Kaliber 127 mm. Die Shiranes sahen überhaupt aus wie konventionelle Zerstörer und waren nur für drei bis vier Helikopter ausgelegt.

Allerdings wollen Gerüchte nicht verstummen, wonach Japan die Izumos zu Flugzeugträgern umbauen möchte - oder zumindest insgeheim die technischen Voraussetzungen schon angelegt hat, um einen solchen Umbau, wenn gewünscht, sehr schnell durchziehen zu können.

Diese Gerüchte beziehen sich auf die 2011 beschlossene Beschaffung von 42 Kampfflugzeugen Typ F-35 "Lightning II" des US-Herstellers Lockheed Martin, der sich gegen die Eurofighter "Typhoon" und F/A-18 "Hornet" von Boeing durchgesetzt hatte. 38 der hochmodernen, aber aus finanziellen und technischen Gründen nicht unumstrittenen Jets werden von Mitsubishi in Japan gebaut. Die ersten paar wurden Japans Luftwaffe im Herbst übergeben, doch noch in den USA selbst, wo japanische Piloten und Techniker daran ausgebildet werden.

Die 42 Jets sind allerdings von der landgestützten Version F-35A, nicht den trägertauglichen Varianten B und C. Den Izumos fehlt auch ganz offensichtlich ein Katapult nach US-Vorbild und eine Start-Sprungschanze ("Ski-Jump"), die Flugzeugträger etwa der Italiener, Franzosen, Briten und Russen haben. Weder Japans Regierung noch Militär deuteten bisher den Erwerb trägertauglicher F-35 an, wenngleich es Berichte gibt, dass man ab 2018 mehr als 100 neue Jets beschaffen will und darunter die F-35B sein könnte. Die bräuchte für den Start aber einen Ski-Jump.

Drohungen für den Invasionsfall

Als wahrscheinlicher gilt, dass Japan auf den neuen Quasi-Trägern auch Fluggeräte vom Typ V-22 "Osprey" von Bell-Boeing stationieren wird - das ist jener Hybrid, der wie ein Hubschrauber starten und so landen, seine zwei Rotoren aber in horizontale Lage kippen und nun wie ein Flächenflugzeug fliegen kann. 17 davon sind in Beschaffung, von denen die ersten heuer oder 2018 ausgeliefert werden sollen. Sie sind nur leicht bewaffnet, primär Transporter, und für Japans Landheer sowie ausdrücklich für amphibische Einheiten vorgesehen, die, laut Verteidigungsministerium, "ohne Verzug antworten, sollte sich auf entfernten Inseln eine Invasion ereignen".

Trotz der Tatsache, dass "Offensive" und "Defensive" oft nur zwei Seiten derselben Medaille sind, jeweils vom Gesamtbild abhängen können und offensive Operationen stets auch defensive Aktionen in sich bergen und vice versa, lässt sich letztlich abschätzen, dass die Offensivkapazität der Izumo-Klasse im engeren Sinne jedenfalls jetzt noch recht beschränkt ist. Theatralische Empörungsgesten Pekings, das richtige Flugzeugträger bauen lässt, werden durch diese Schiffe eigentlich nicht unbedingt gerechtfertigt.

Große Ausfahrt ins Südchinesische Meer

Allerdings hat Japan zuletzt angekündigt, dass es eines oder beide Schiffe der Izumo-Klasse im Mai in die umstrittenen Weiten des Südchinesischen Meers schicken wird, um dort unter anderem Singapur und die Philippinen anzulaufen und Übungen mit US-Schiffen abzuhalten. Da die Chinesen ihrerseits den Träger Liaoning mehrfach dort kreuzen ließen, könnte unter Umständen ein demonstratives "Treffen der Träger" bevorstehen.

Die Namen Izumo und Kaga kommen übrigens von historischen Provinzen des alten japanischen Kaiserreichs. Izumo war auch der Name eines Panzerkreuzers mit einer Hauptbewaffnung von vier Kanonen Kaliber 20,3 Zentimeter in zwei Türmen, der im Jahre 1900 in Dienst gestellt wurde. 1904/05 focht dieses Kriegsschiff im Russisch-Japanischen Krieg, der mit einer brutalen Niederlage der Russen in Fernost endete, und ab 1937 im Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieg, letztlich also im Zweiten Weltkrieg.

Die Schlacht um Schanghai 1937

Berüchtigt war der Einsatz der Izumo während der Eroberung von Schanghai (August bis November 1937), was allerdings eher an den Chinesen lag: Der Kreuzer lag nämlich im Huangpu-Fluss im Stadtzentrum vor Anker und wurde am 14. August von chinesischen Bombern angegriffen. Deren Bomben verfehlten das Schiff, dafür schlugen mindestens vier ins dicht bevölkerte Gebiet im Umkreis des Schiffs, wobei je nach Quelle zwischen 500 und 2000 Menschen starben, darunter zahlreiche Ausländer inklusive Europäern und Amerikanern.

Ab dem Jahr 1943 wurde die mittlerweile komplett veraltete Izumo als Trainingsschiff genutzt und letztlich im Juli 1945 bei einem gewaltigen US-Luftangriff auf den Hafen von Kure nahe der nicht ganz unbekannten japanischen Stadt Hiroshima versenkt.

Vom Schicksal des 1928 in Dienst gestellten Flugzeugträgers Kaga (rund 90 Flugzeuge) war indes schon zu Beginn dieses Artikels die Rede.

Die größten japanischen Kriegsschiffe bis 1945 waren übrigens keine Flugzeugträger, sondern die "Superschlachtschiffe" namens "Yamato" und "Musashi" mit je rund 263 Meter Länge bei (voll) rund 73.000 Tonnen Verdrängung. Beide stellen also die Hubschrauber-Zerstörer der Izumo-Klasse kräftig in den Schatten. Musashi wurde im Oktober 1944 in philippinischen Gewässern durch Luftangriffe versenkt, Yamato im April 1945 im Zuge einer "Selbstmordfahrt" von Südjapan nach Okinawa.

Doch, es gab zwar einen japanischen Flugzeugträger im Zweiten Weltkrieg, der größer war als alle anderen, ja sogar weit größer als jene der USA und schwer gepanzert: nämlich die "Shinano" - 266 Meter Länge, bis zu 70.000 Tonnen Verdrängung. Allerdings handelte es sich um ein Gefährt, dessen Bau als drittes Schlachtschiff der Yamato-Klasse begonnen worden war, das aber zwischenzeitlich zu einem Träger umgewidmet und als solcher fertiggestellt wurde.

Das größte U-Boot-Opfer der Geschichte

Im November 1944 wurde Shinano in Yokosuka verfrüht in Dienst gestellt und sollte nach Kure fahren, um dort fertig ausgerüstet zu werden. Am 29. November wurde sie, begleitet von drei Zerstörern, unterwegs vom in der Gegend patrouillierenden amerikanischen U-Boot USS "Archerfish" unter Commander Joseph Enright (1910-2000) gestellt und mit vier Torpedos versenkt. Bis heute ist noch kein größeres Schiff durch ein Unterseeboot versenkt worden. Für Enright war es der Glückstreffer und die zugleich einzige "Beute" seiner gesamten Submariner-Karriere, die zuvor glanzlos verlaufen war; Ende 1943 war er nach einer besonders ruhmlosen Feindfahrt, bei dem er trotz diesbezüglichen Befehls und an sich günstigen Umständen einen Angriff auf den Träger "Shōkaku" in japanischen Heimatgewässern vermasselt hatte und ihm kurz darauf auch noch ein Tanker durch die Lappen ging, sogar für ein halbes Jahr in den Innendienst auf der U-Boot-Basis Midway herabgestuft worden.

Auch für die 1943 in Dienst gestellte Archerfish (Balao-Klasse) blieb Shinano die einzige Versenkung. Nach dem Krieg führte sie nur ereignislose Patrouillenfahrten auch im Atlantik durch. Ab 1960 war sie für mehrere Jahre im Rahmen eines großen ozeanografischen Projekts beteiligt, bei dem es um die Vermessung von Meeresgebieten ging, so operierte die Archerfish etwa im Nordatlantik und Nördlichen Eismeer, im Nord- und Westpazifik, dem Südchinesischen Meer und im östlichen Indischen Ozean, wobei sie Dutzende Häfen anlief, etwa in Norwegen und Irland, Grönland und British Columbia, Japan und Malaya, Fiji und Australien. 1968 wurde das erschöpfte Boot ausgemustert und vor San Dieso (Kalifornien) selbst als Zielschiff von einem anderen U-Boot versenkt. Doch all das sind andere Geschichten.