24.03.2017 | 19:16 | (DiePresse.com)

Marc Joulaud hatte Fillons Ehefrau ebenfalls jahrelang als Assistentin bezahlt. Untersuchungsrichter beschuldigten den früheren konservativen Abgeordneten formell der Veruntreuung von Staatsgeldern.

In der Scheinbeschäftigungsaffäre um den französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon hat die Justiz jetzt auch ein Ermittlungsverfahren gegen einen seiner Vertrauten eingeleitet.

Untersuchungsrichter beschuldigten den früheren konservativen Abgeordneten Marc Joulaud am Freitag formell der Veruntreuung von Staatsgeldern, wie die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen erfuhr. Der 49-Jährige hatte Fillons Ehefrau jahrelang als parlamentarische Assistentin beschäftigt. Unterdessen wurde der Ton in der Fillon-Affäre schärfer.

Joulaud wird die Veruntreuung öffentlicher Gelder im Zusammenhang mit einer Scheinbeschäftigung oder einem übermäßig bezahlten Job zur Last gelegt, wie aus den informierten Kreisen verlautete. Der Anwalt des heutigen Europaabgeordneten bestätigte der AFP die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nach einer Befragung durch die zuständigen Untersuchungsrichter.

Joulaud hatte 2002 Fillons Abgeordnetenmandat in der französischen Nationalversammlung übernommen, als dieser Minister wurde. Er übernahm dabei auch Fillons Ehefrau Penelope als parlamentarische Mitarbeiterin. In den fünf Jahren bis 2007 bekam die Politikergattin besonders viel Geld aus der Parlamentskasse: Nach Fillons eigenen Angaben im Schnitt monatlich 6000 Euro. Joulaud ist auch der Bürgermeister der Gemeinde Sable-sur-Sarthe, wo lange Zeit Fillons Wahlkreis lag.

Fillon-Gattin soll am Dienstag befragt werden

Gegen Fillon wurde in der Affäre am 14. März ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der frühere Premierminister gilt seitdem als formell beschuldigt. Seine Ehefrau soll voraussichtlich am kommenden Dienstag von den Untersuchungsrichtern befragt werden. Dann droht auch ihr ein Ermittlungsverfahren.

Wegen der Affäre und immer neuer Enthüllungen ist der lange als Präsidentschaftsfavorit gehandelte Fillon in Umfragen abgestürzt. Nach jetzigem Stand würde er bei der ersten Wahlrunde in einem Monat nur Dritter werden und damit den Einzug in die Stichwahl verfehlen.

Der so unter Druck geratene Konservative erhob am Donnerstagabend schwere Vorwürfe gegen Frankreichs Staatschef Francois Hollande: In einem TV-Interview warf er dem Sozialisten vor, mit einem "schwarzen Kabinett" hinter den Medien-Enthüllungen zu seiner Person zu stecken. Hollande habe sich Justizunterlagen vorlegen lassen und die Informationen an die Presse durchgestochen.

Hollande verurteilte Fillons Äußerungen umgehend als "verlogene Behauptungen". Am Freitag warf der Staatschef dem konservativen Präsidentschaftskandidaten fehlende "Würde" und fehlendes "Verantwortungsbewusstsein" vor. Einen Monat vor der Präsidentschaftswahl ist der Ton in der politischen Debatte damit noch einmal deutlich schärfer geworden.