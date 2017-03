Textversion

26.03.2017 | 12:42 | (DiePresse.com)

Khalid Masood hatte am Mittwoch vier Menschen im Zentrum der britischen Hauptstadt getötet. Die Polizei glaubt nicht, dass er Komplizen hatte. Das Motiv ist weiterhin unklar.

Die britische Anti-Terror-Polizei geht weiter davon aus, dass der Anschlag im Londoner Regierungsviertel von einem Einzeltäter verübt wurde. "Wir glauben nach wie vor, dass Khalid Masood an dem Tag alleine gehandelt hat", teilte ein Behördenvertreter am Samstag mit. Das Motiv sei weiterhin unklar.

"Wir alle müssen akzeptieren, dass wir vielleicht niemals verstehen werden, warum er das getan hat. Dieses Verständnis ist vielleicht mit ihm gestorben", so der Mann. Es gebe keine Erkenntnisse, die auf weitere geplante Angriffe hindeuteten.

Masood hatte am Mittwoch vier Menschen im Zentrum der britischen Hauptstadt getötet, bevor er selbst erschossen wurde. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat die Tat für sich reklamiert. Die Ermittlungen der Polizei konzentrierten sich daher auch darauf, ob Masood Komplizen hatte. Bei Razzien an mehreren Orten wurden elf Menschen festgenommen. Nur einer von ihnen befand sich laut Polizei noch in Gewahrsam.