27.03.2017 | 16:48 | (DiePresse.com)

Die SPD leckt ihre Wunden, die CDU versucht den Sieg auf Merkel umzulenken. Das ist überzogen. Wie der Schulz-Hype zuvor. Fünf Lehren aus der Wahl an der Saar.

Berlin. „Er ist hier“: Wie die Ankunft eines Messias feierten die Genossen auf dem Parteitag ihren neuen Chef Martin Schulz. Acht Tage später im Willy-Brandt-Haus: Der Applaus ist mittelmäßig, Schulz Gesichtsausdruck nachdenklich, die SPD nach Wochen wie im Rausch ernüchtert. Es gibt Blumen für Saarlands Spitzenkandidaten Anke Rehlinger – und Fragen zu Rot-Rot. Schulz weicht aus. Rehlinger erklärt sich die Pleite mit dem „Amtsinhaberbonus“ in den Ländern, auf den sie nun auch in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hofft. Dort ist die SPD am Ruder. Schulz sagt, ein Wahlkampf sei ein Dauerlauf, kein Sprint.

Im Saarland schnitt die SPD besser ab als in den Umfragen vor Schulz' Kandidatur. Damals, Anfang Jänner, lag sie bei 24 und 26 Prozent, nun wurden es 29. Wohlwollend lässt sich ein Schulz-Effektchen ausmachen. Aber die SPD verlor im Vergleich zur letzten Wahl.

Drei Kilometer weiter im Konrad-Adenauer-Haus steht der zuletzt intern umstrittene CDU-Generalsekretär Peter Tauber vor dem Mikrofon. Tauber wirkt zufrieden. „Sachliche Regierungsarbeit“ zahle sich eben aus, sagt er über Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK). Und meint auch Angela Merkel. Die beiden werden immer verglichen. Nun von der CDU.

Bundesweit sehen Meinungsforscher Union und SPD auf Augenhöhe. Dass Umfragen mit Vorsicht zu genießen sind, ist eine Lehre aus dem Saarland. Doch es drängen sich noch fünf weitere auf:

Der AKK-Effekt: Warum der Sieg im

Saarland eine Persönlichkeitswahl war

Große Schlüsse für den Bund lassen sich aus dem CDU-Triumph (40,7 Prozent) im kleinen Saarland nicht ziehen. 80 Prozent sind dort mit der Arbeit der Ministerpräsidentin zufrieden; 47 Prozent haben CDU wegen ihr angekreuzt. Ein herausragender Wert für Kramp-Karrenbauer. Wie die Kanzlerin gilt sie als nüchtern und zurückhaltend. Das gibt Merkel Auftrieb. Andererseits: Im Saarland waren die Reihen geschlossen, in der Union eröffneten am Samstag konservative Mitglieder Störfeuer, als sie sich zu einem Verband für Merkel-Kritiker vereinigten: dem "Konservativ-freiheitlichen Aufbruch in der Union". AKK zieht einen Schluss für den Bund aus dem Saarland: „Als die SPD anfing mit Rot-Rot zu flirten, kippte die Stimmung.“

Rot-Rot-Grün oder: Die

Achillesferse des Martin Schulz

Es war ein Wagnis. Würde es schaden, offen mit Rot-Rot zu liebäugeln? Die saarländische Antwort: ja. Eine absolute Mehrheit wollte eine Fortsetzung der Großen Koalition. Ob ein Bündnis SPD-Linke-Grüne im Bund zustande käme, ist fraglich. Es gäbe große Streitpunkte: In der Außenpolitik etwa, wo die Linke ein Ende der Militäreinsätze verlangt. Oder in der Rentenfrage. Die SPD will aber ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf ziehen. Für die CDU reicht das, um das rot-rot-grüne Gespenst im Wahlkampf durch das Land geistern zu lassen.

Die Themen: Was das Saarland bewegt,

spielt im Bund kaum eine Rolle.

Deutschlands kleinster und hoch verschuldeter Flächenstaat, einst Bergbauland, ist im Umbruch. Kramp-Karrenbauer fuhr einen Konsolidierungskurs. Das kam an. Landesfragen dominierten die Wahl. Die Flüchtlingskrise lief unter dem Radar, war nur für AfD-Wähler ein Motiv. Wer im Herbst gewinnt, hängt davon ab, welche Themen im Bund Konjunktur haben: Die CDU setzt wohl auf Innere Sicherheit, Steuererleichterungen, Familien. Die SPD will kostenlose Bildung von der Kita aufwärts und Agenda-2010-Korrekturen, darunter eine Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengelds.

Die Grünen haben einen Problem.

Nicht nur im Saarland.

Es klang nach einer Durchhalteparole des Bundeschefs Cem Özdemir: Die Grünen müssten „kühlen Kopf“ bewahren, sagte er, und Kurs halten in der Umweltpolitik, dem zentralen Wahlkampfthema, das derzeit aber nicht funktioniert. Im Saarland war man aus dem Landtag geflogen. Das zweite grüne Dilemma: Am Sonntag zog wegen des Duells SPD-CDU die Wahlbeteiligung an: eine gute Nachricht für eine lebendige Demokratie, aber schlecht für die Grünen. Sie werden von den Großparteien zerrieben.

Die AfD ist ein Faktor – selbst dann,

wenn sie am rechtsextremen Milieu anstreift.

Die AfD ist mit auf den ersten Blick bescheidenen 6,2 Prozent in den elften Landtag eingezogen. Andererseits: Die AfD-Spitze liefert sich derzeit Machtkämpfe, ihren Verband im Saarland wollte sie 2016 wegen dessen Nähe zum Rechtsextremismus auflösen. Die AfD hat also einen harten Kern.