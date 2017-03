Textversion

28.03.2017 | 15:14 | (DiePresse.com)

Papst Franziskus appellierte an die UNO-Staaten. Österreichs Außenminister Kurz sagte zum Auftagt einer UNO-Konferenz: "Eine atomwaffenfreie Welt ist möglich"

Papst Franziskus fordert ein weltweites Verbot von Nuklearwaffen. Ihre Abschaffung sei ein "humanitärer Imperativ", heißt es in einer Botschaft des Papstes an die UNO-Konferenz zum Verbot von Nuklearwaffen, die der Vatikan am Dienstag laut Kathpress veröffentlichte. Frieden und Stabilität in der Welt könnten nicht auf der "Androhung gegenseitiger Zerstörung oder totaler Auslöschung" gründen, so der Papst.

Indirekt kritisiert Franziskus auch das Fernbleiben nahezu aller Nato-Mitgliedstaaten sowie Russlands von der Konferenz. Für eine Welt ohne Atomwaffen sei ein pragmatischer Dialog nötig, der Länder mit und Länder ohne nukleares Arsenal umfasse, schreibt Franziskus. Er äußert die Hoffnung, dass die bis Freitag dauernde Konferenz einen "entscheidenden Schritt auf dem Weg zu einer Welt ohne Nuklearwaffen" mache.

Die USA hatten die Nato-Partner noch unter Präsident Barack Obama aufgefordert, sich nicht an den Verhandlungen über ein Nuklearwaffenverbot zu beteiligen. Ein solches Verbot würde die atomare Abschreckung der USA für ihre Partner ernsthaft gefährden. Auch Deutschland ist nicht bei der Konferenz in New York vertreten, die von Gruppe von Ländern wie Österreich und Irland initiiert wurden. Zu den Unterstützern zählen außerdem Schweden, Mexiko, Brasilien und Südafrika.

Kurz: "Unerledigte Aufgabe Nummer Eins"

"Eine atomwaffenfreie Welt ist möglich", erklärte Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) anlässlich der beginnenden Verhandlungen. "Weltweite atomare Abrüstung ist die unerledigte Aufgabe Nummer Eins. Die Beseitigung biologischer und chemischer Waffen begann mit deren völkerrechtlichem Verbot", so der Minister in einer Aussendung vom Montag. "Eine atomwaffenfreie Welt befreit die Menschheit von diesem Damoklesschwert und schafft damit nachhaltig mehr Sicherheit für alle."

Delegationen von mehr als 100 Ländern beraten bis Freitag über das Verbot von Nuklearwaffen. Am Ende soll nach einer zweiten Verhandlungsphase bis Ende Juni ein Abkommen stehen, das Entwicklung, Produktion, Lagerung, Tests, Weitergabe und Einsatz von Nuklearwaffen verbietet sowie eine Vernichtung der Bestände vorsieht.

Die Päpste zählen seit Johannes XXIII. (1958-1963) zu den prominentesten Befürwortern eines weltweiten Nuklearwaffenverbots. Die Botschaft des Papstes wurde vom stellvertretenden vatikanischen Außenminister Antoine Camilleri vor den Teilnehmern der UNO-Konferenz in New York verlesen.