Zwischenfall in Washington: Auto rammte Polizeiwagen

29.03.2017 | 17:40 | (APA)

Eine Frau war am Mittwoch in der Nähe des Kapitols in Washington, D. C., mit ihrem Wagen in ein Polizeiauto gefahren. Die Polizei gab Entwarnung: Es habe sich um keinen Angriff gehandelt. Die Frau wurde festgenommen.