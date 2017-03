Textversion

30.03.2017 | 17:49 | Von SUSANNE GÜSTEN (Die Presse)

Der Antrittsbesuch des US-Außenministers in Ankara war eine zähe Angelegenheit. Nicht nur die Syrien-Politik und die Kurdenfrage entzweit die Nato-Partner.

Wenn ein Politiker behauptet, man sei sich mit einem Partner völlig einig, kann das hin und wieder das Gegenteil davon bedeuten. Das ist auch beim neuen US-Außenminister Rex Tillerson der Fall. Washington und Ankara seien sich völlig einig im Ziel des Kampfs gegen den Islamischen Staat (IS) in Syrien, beteuerte Tillerson am Donnerstag während seines Antrittsbesuches in der Türkei bei einer Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Mevlüt Cavuşoğlu.

Doch das reichte nicht, um die Risse zwischen beiden Ländern zu übertünchen, zumal Cavuşoğlu keinen Grund sah, besonders pfleglich mit dem Gast aus Washington umzugehen. Er kritisierte offen die Zusammenarbeit der US-Amerikaner mit den syrischen Kurden und den „Rassismus“ der USA hinsichtlich der Türkei.

Niemand hatte einfache Gespräche Tillersons in der türkischen Hauptstadt erwartet. Die USA gehen im Norden Syriens mit Hilfe der syrischen Kurden gegen den IS vor, obwohl Ankara die syrische Kurdenmiliz YPG als Verbündete der verbotenen Terrororganisation PKK sieht. Washington lässt sich von diesem Kurs auch nicht durch eine politische Geste der Türken abbringen, die kurz vor dem Tillerson-Besuch bekannt wurde. Mittwochabend hatte der Nationale Sicherheitsrat der Türkei die Militärintervention in Syrien offiziell für beendet erklärt.

Türkische Soldaten auf Abruf in Syrien

Auch mit dem Wort „offiziell“ ist das so eine Sache. Ministerpräsident Binali Yildirim machte gleich deutlich, dass die Türkei ihre Soldaten erneut über die Grenze schicken werde, falls sie das für nötig halte. Auch nannte Yildirim kein Datum für den Rückzug der in Syrien stehenden türkischen Truppen. Cavuşoğlu betonte, er habe Tillerson offen gesagt, dass die Kooperation der USA mit den kurdischen YPG-Milizen „nicht richtig“ sei. Die Haltung der Amerikaner ärgere die Regierung, belaste die Beziehungen und verschlechtere das Bild der USA in der türkischen Bevölkerung.

In der Türkei glaubt niemand Tillersons Beschwörung der gemeinsamen Interessen im Anti-IS-Kampf. Türkische Online-Medien monierten, Tillerson habe ausweichende Antworten gegeben und habe ein Gesicht gezogen wie drei Tage Regenwetter.

Viel besser als bei Cavuşoğlu erging es Tillerson auch beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan nicht. Laut Medienberichten schärfte Erdoğan dem neuen Außenminister ein, in Syrien müsse mit „den richtigen und legitimen“ Partnern gegen den IS vorgegangen werden – sprich: nicht mit den Kurden. Beim Thema Syrien deutete sich noch ein weiteres Streitthema zwischen den Nato-Verbündeten an. Tillerson betonte, die Zukunft des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad liege langfristig in der Hand des syrischen Volkes. Die frühere US-Forderung nach einem Rücktritt Assads wiederholte er nicht. Die Türkei dringt dagegen seit Jahren auf den Sturz des syrischen Machthabers.

Streitfall Gülen

Auch auf andere strittige Fragen fand Tillerson in Ankara keine Antwort. Seine türkischen Gesprächspartner erneuerten die Forderung nach Auslieferung des Erdoğan-Erzfeindes und angeblichen Strippenziehers des Putschversuchs, Fethullah Gülen. Cavuşoğlu verwendete den Begriff des „Rassismus“, um die ablehnende Haltung der Regierung Barack Obamas zu beschreiben. Von Tillersons Chef Donald Trump erwarten die Türken indessen mehr Entgegenkommen im Fall Gülen, doch das war am Donnerstag in Ankara nicht erkennbar. Laut Medienberichten bereitet Gülen seinen Umzug aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania nach Kanada vor, um Trump keine Gelegenheit zu geben, den Türken doch noch einen Gefallen zu tun.

Eine Auslieferung Gülens aus Kanada wäre sehr unwahrscheinlich. Die Festnahme des Vizechefs der staatlichen türkischen Halkbank durch die US-Behörden diese Woche trug auch nicht gerade zur Aufhellung der Stimmung bei Tillersons türkischen Gastgebern bei.

So gab es bei dem Minister-Besuch keine Anzeichen für eine baldige Verbesserung der türkisch-amerikanischen Beziehungen. Tillerson sprach in diplomatischer Untertreibung von „schwierigen Optionen“ für die beiden Länder. Cavuşoğlu wurde deutlicher: Nur „konkrete Schritte“ könnten das bilaterale Verhältnis wieder in die Spur bringen. In Ankara blieben diese Schritte aus.