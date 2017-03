Textversion

31.03.2017

Das Treffen mit Chinas Staatschef kommende Woche werde "sehr schwierig", twitterte der US-Präsident. Das US-Handelsdefizit mit China koste Jobs, kritisierte er.

Vor dem ersten Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump den Druck in den laufenden Handelsstreitigkeiten erhöht. Das Treffen nächste Woche in Florida werde "sehr schwierig", schrieb Trump auf Twitter. "Wir können nicht länger ein so massives Handelsdefizit und Arbeitsplatzverluste haben."

US-Unternehmen müssten darauf vorbereitet werden, sich nach Alternativen umzusehen, so Trump, der mit einem neuen Erlass sämtliche Handelsbeziehungen zu den USA auf Vergehen und Ungleichgewichte untersuchen lassen will.

Die chinesische Regierung wies die Vorwürfe umgehend zurück. "Das Handelsdefizit ist das Ergebnis der weltweiten Verteilung von Industrien und der Arbeitsteilung", sagte Vizeaußenminister Zheng Zeguang vor Journalisten in Peking. Während die USA ein Defizit im Warenaustausch mit China habe, gebe es aber einen amerikanischen Überschuss bei den Dienstleistungen.

Um den Handelsaustausch zu fördern, forderte der Vizeaußenminister die USA im Gegenzug auf, ihre Beschränkungen für die Ausfuhr von Hochtechnologie nach China aufzuheben und Unternehmen aus China gleiche Wettbewerbsbedingungen bei Investitionen in den USA zu schaffen. "Das wäre hilfreich." Er wies auch Trumps frühere Vorwürfe zurück, China fördere seine Ausfuhren über Währungsmanipulationen.

China lässt sich nicht provozieren

Im Umgang mit Nordkorea rief der Vizeaußenminister alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf. "Im Moment ist die Situation auf der koreanischen Halbinsel sehr kompliziert und heikel", sagte Zheng Zeguang. Er warb für den - bereits von den USA zurückgewiesen - Vorschlag für ein "zweispuriges Vorgehen": So solle Nordkorea sein Atom- und Raketenprogramm einfrieren, während die USA und Südkorea ihre Militärmanöver aussetzten. US-Experten hatten diese Woche über verdächtige Bewegungen auf Nordkoreas Atomtestgelände berichtet.

Das mit Spannung erwartete Treffen der Präsidenten der beiden größten Volkswirtschaften findet am 6. und 7. April in Trumps Domizil in Mar-a-Lago in Florida statt. Trump hatte besonders im Wahlkampf eine härtere Gangart gegenüber Peking signalisiert und angeblich grobe Verstöße gegen fairen Handel wiederholt thematisiert. Zuletzt hatte er sich versöhnlich gezeigt. Mit den jüngsten Tweets schlug der Präsident aber wieder einen anderen Ton an.

Doch ließ sich Chinas Vizeaußenminister dadurch nicht provozieren. In ihren beiden Telefonaten seien sich Trump und Xi Jinping einig gewesen, "dass China und die USA durch Kooperation großartige Partner werden könnten", sagte Zheng Zeguang. Sie sollten "sorgsam mit heiklen Themen umgehen". Beide Präsidenten wollten ihre Begegnung in Florida als "einen neuen Ausgangspunkt" für die Beziehungen ansehen.