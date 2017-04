Textversion

02.04.2017 | 19:37 | (DiePresse.com)

Die Summe reicht für die Bewältigung der humanitären Krise in dem Bürgerkriegsland bei weitem nicht aus: Laut den UN würden bis zu acht Milliarden Dollar benötigt.

Die vom Bürgerkrieg betroffenen Menschen in Syrien sollen von Hilfsorganisationen aus der Region mehr als 260 Millionen Dollar (244 Millionen Euro) an humanitärer Hilfe erhalten. Bei einem Treffen in Katars Hauptstadt Doha kamen am Sonntag Vertreter von 25 Nichtregierungsorganisationen sowie der Vereinten Nationen zusammen.

Wie die katarischen Staatsmedien berichteten, wurden dabei insgesamt 262 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe zugesagt. Unter den Teilnehmern des Treffens waren der katarische Rote Halbmond, weitere Organisationen aus den Staaten des Golfkooperationsrates sowie Hilfsorganisationen aus Jordanien, dem Libanon und der Türkei.

Die in Katar zugesagte Summe reicht für die Bewältigung der humanitären Krise in Syrien bei weitem nicht aus: Der UN-Sondergesandte für humanitäre Hilfe, Ahmed bin Mohammed Al-Muraikhi, sagte, im laufenden Jahr würden bis zu acht Milliarden Dollar benötigt.

Die Konferenz in Katar fand wenige Tage vor einer zweitägigen Syrien-Konferenz der EU in Brüssel statt, zu der Vertreter aus mehr als 70 Staaten und Organisationen eingeladen sind. In dem seit sechs Jahren andauernden Krieg in Syrien wurden bereits 320.000 Menschen getötet.

Mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung wurde in die Flucht getrieben. Konferenz-Gastgeber Katar ist einer der größten finanziellen Unterstützer von Rebellen, die gegen Syriens Präsidenten Bashar al-Assad kämpfen.