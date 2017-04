Textversion

03.04.2017 | 17:58 | von WIELAND SCHNEIDER (Die Presse)

Irak. Nach den erfolgreichen Operationen gegen den IS fühlt sich die Führung der nordirakischen Kurdenregion gestärkt. Noch in diesem Jahr will sie ein Unabhängigkeitsreferendum abhalten.

Es ist das große Ziel für die Zukunft – daraus haben die Führer der irakischen Kurden nie ein Hehl gemacht. Jetzt scheint das Projekt eines eigenen Kurdenstaats in der Gegenwart anzukommen: Noch in diesem Jahr soll ein Unabhängigkeitsreferendum abgehalten werden. Das gab ein hoher Funktionär in Erbil, der Hauptstadt der nordirakischen Kurdenregion, bekannt. Spitzenvertreter der mächtigsten Gruppen der Kurdenregion, der Demokratischen Partei Kurdistans (PDK) und der Patriotischen Union Kurdistans (PUK), einigten sich am Sonntag auf eine gemeinsame Vorgangsweise in der Frage.

Nur Tage zuvor hatte der Präsident der Kurdenregion, Massoud Barzani, dem UN-Generalsekretär António Guterres in Erbil mitgeteilt, wohin die Reise gehen soll: Eine Abstimmung über einen eigenen Staat werde „so bald wie möglich“ durchgeführt.

Nordiraks Kurden sehen sich in einer gestärkten Position. Ihre Peshmergatruppen spielen eine wichtige Rolle im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS). Peshmerga haben den IS aus dem Umland seiner Hochburg Mossul vertrieben. Jetzt sichern sie das Gebiet, während Iraks Militär in der Stadt kämpft.

In der Vergangenheit starteten Iraks Kurden immer wieder Aufstände, die Diktator Saddam Hussein grausam niederschlagen ließ. Dabei setzte das Saddam-Regime auch Giftgas ein. Nach Saddam Husseins Sturz 2003 wurde die Kurdenregion ein eigener, in der Verfassung verankerter Bestandteil des Irak. Und auch in Bagdad erhielten kurdische Politiker wichtige Posten: Der Chef der PUK, Jalal Talabani, war viele Jahre lang Präsident des neuen Irak. Er und auch Barzani drückten sich damals zum Projekt kurdische Unabhängigkeit vorsichtig aus: Die Kurden hätten das Recht auf einen eigenen Staat, nur sei das vorerst einfach nicht umsetzbar.

Vorstoß der Peshmerga

Jetzt, mehr als zehn Jahre später, sieht man das in Erbil offenbar anders. Iraks Kurdenregion genießt bereits heute weitgehende Eigenständigkeit. Sie hat eigene politische Strukturen, eigene Truppen, eine eigene Wirtschafts- und Außenpolitik. Und trotz Protesten aus Bagdad exportiert sie direkt ihr Erdöl und Erdgas über die Türkei.

Bei den Gegenoffensiven gegen den IS rückten die Peshmerga zudem in Regionen vor, die zu den sogenannten umstrittenen Gebieten zählen. Bei diesen Gegenden hat man sich 2003 nicht einigen können, ob sie ebenfalls der Kurdenregion angeschlossen werden. LautVerfassung des Irak hätten dazu noch Referenden abgehalten werden sollen. Aber das ist nie geschehen. Aus Sicht der Kurdenführung hat sich das mittlerweile erledigt: Sie stellte klar, ihre Kämpfer von hier nicht mehr abzuziehen.

Das könnte noch zum offenen Konflikt mit der irakischen Regierung führen. Das Verhältnis zwischen Bagdad und Erbil hat sich in den vergangenen Jahren sukzessive verschlechtert. Kurdische Politiker wurden zuletzt aus Ministerposten und diplomatischen Funktionen des irakischen Gesamtstaats sukzessive hinausgedrängt. Zugleich stellte die Kurdenführung die Weichen immer deutlicher in Richtung Loslösung von Bagdad.

Sollte tatsächlich noch in diesem Jahr ein Referendum ein Ja für eine Unabhängigkeit bringen, würde das noch nicht die sofortige Ausrufung eines eigenen Staats bedeuten. Doch Barzani hätte ein Druckmittel bei den weiterenVerhandlungen mit Bagdad in der Hand. Die Regierung des Irak ist gegen ein völliges Wegbrechen der Kurdenregion. Und auch die türkische Regierung zeigte sich stets skeptisch. Barzani könnte aber hinter den Kulissen versuchen, ein Einvernehmen mit Ankara zu erzielen.

Rivalität mit der PKK

Der Präsident der Kurdenregion gilt nämlich als Alliierter des türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdoğan. Barzani sieht in der kurdischen Untergrundorganisation PKK, die gegen den türkischen Staatkämpft, eine Rivalin. So wie Ankara betrachtet auch Barzani mit Argwohn, dass Schwesterorganisationen der PKK die Kurdengebiete Syriens kontrollieren. Die Behörden der nordirakischen Kurdenregion haben deshalb die Grenze zu Syriens Kurdengebieten weitgehend dichtgemacht. Zuletzt kam es in den Jesidengebieten sogar zu Gefechten zwischen Barzanis Peshmerga und PKK-nahen Einheiten. Sollte tatsächlich in nächster Zukunft ein Kurdenstaat entstehen, so wäre das auch nur ein Staat der irakischen Kurden.



