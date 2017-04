Textversion

Viele Menschen zeigten nach einem Luftschlag in der nordwestlichen Rebellen-Provinz Idlib Symptome eines Gasangriffs, sagen Ärzte.

In Syrien sind bei einem mutmaßlichen Giftgasangriff in der nordwestlichen Provinz Idlib Beobachtern zufolge mindestens 35 Menschen getötet worden. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Dienstag, bei den Luftschlägen seien neun Kinder ums Leben gekommen und mehr als 60 Menschen verletzt worden, darunter auch Frauen und Kinder.

Die Gruppe zitierte Ärzte, die von Anzeichen eines Gasangriffs sprachen. Demnach mussten viele Menschen würgen oder fielen in Ohnmacht. Einige hätten Schaum vor dem Mund gehabt. Der Zustand vieler Verletzter sei ernst. Die Beobachtungsstelle äußerte sich zunächst nicht dazu, welches Gift bei dem Angriff eingesetzt wurde.

Von der syrischen Armee war zunächst kein Kommentar zu erhalten. Im Syrien-Konflikt haben sowohl die Regierung als auch die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bereits Giftgas eingesetzt, wie eine Untersuchungskommission der UNO in einem Bericht festhielt. Die Regierung hat die Vorwürfe allerdings stets zurückgewiesen. Neue Sanktionen gegen Damaskus wegen des Einsatzes von Giftgas scheiterten Ende Februar im UNO-Sicherheitsrat am Veto Russlands und Chinas.

Der oppositionsnahe Fernsehsender "Orient News" berichtete, bei den Luftangriffen seien 50 Menschen getötet und mehr als 150 verletzt worden. Den Beobachtern zufolge bombardierten syrische oder russische Flugzeuge am Morgen die Stadt Chan Scheichun. Idlib gehört zu den Hochburgen der Rebellen im syrischen Bürgerkrieg. Regierungstruppen fliegen dort mit der Unterstützung Russlands Luftangriffe auf Stellungen der Aufständischen.