04.04.2017 | 16:23 | (Die Presse)

DU-Spitzenpolitiker drängen auf ein Islamgesetz nach österreichischem Vorbild. Es gibt breiten Widerstand gegen die Pläne – auch in der eigenen Partei: Die Kanzlerin etwa geht auf Distanz. Aber das muss nichts heißen.

Berlin. „Österreich ist eine kleine Welt, in der die große ihre Probe hält“, reimte einst Friedrich Hebbel. 155 Jahre später klingt das allzu schmeichelhaft. Doch zumindest das politische Berlin blickt in diesen Tagen nach Wien. Es geht um das Islamgesetz. CDU-Finanzstaatssekretär Jens Spahn, so ist zu hören, hatte sich bei den Österreichern darüber erkundigt. In den vergangenen Tagen nun trommelten er und CDU-Vizechefin Julia Klöckner ein deutsches Islamgesetz. Die in mehreren Medien verbreiteten Vorschläge lesen sich teils, als wären sie von Österreich abgepaust, darunter ein Verbot der Finanzierung von Moscheen aus dem Ausland, aber auch verbriefte Rechte wie ein „Anspruch auf muslimische Seelsorger in Gefängnissen, Krankenhäusern und Pflegeheimen". Spahn verlangt zudem ein Moscheen-Register: „Wir wissen gar nicht, wie viele es gibt, wo sie sind, wer sie finanziert.“

Genährt wird die Debatte durch das Superwahljahr; die Spitzelvorwürfe gegen Imame des islamischen Dachverbands Ditib, der direkt der türkischen Religionsbehörde untersteht; durch Zahlen, wonach es in Deutschland bereits 10.000 Salafisten gibt und durch einen „Moschee-Report“ von Constantin Schreiber: Der arabisch sprechende ARD-Journalist hatte sich 13 Freitagspredigten angehört: „Der Aufruf zur Abgrenzung zieht sich wie ein roter Faden durch die Texte“, bilanzierte er im Tagesspiegel. Die meisten Imame, die er traf, konnten zudem kein Deutsch. Spahn verlangte nun verpflichtende Deutschprüfungen.

„Populistische Schnapsidee“

In Österreich gibt es ein Islamgesetz schon seit Kaisertagen. Es musste 2015 „nur“ novelliert werden. In Deutschland ist die Lage anders und die Hemmschwelle nicht nur deshalb noch einmal höher. Gegen Spahns Vorstoß gibt es Widerstand. Auch aus der eigenen Partei. Ex-Generalsekretär Ruprecht Polenz etwa empörte sich über die „populistische Schnapsidee“, die vier Millionen Muslime unter Generalverdacht stelle. CDU-Fraktionschef Volker Kauder erklärte sinngemäß, das Grundgesetz reiche völlig aus. Für die SPD lehnte Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz die Pläne ab: „Wir können ein Gesetz ja nicht nur für eine Religionsgemeinschaft machen.“

Staatsrechtler hegten in deutschen Medien ähnliche Bedenken.

Auch der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, kritisierte die Pläne scharf und nannte sie „nicht grundgesetzkonform“. Das ist bemerkenswert, weil Mayzek Österreichs Islamgesetz 2015 in höchsten Tönen gelobt hatte. In seinem Widerstand weiß er nun aber die Katholische Kirche an seiner Seite, die unter dem Credo „Gleiches Recht für alle“ die Pläne ablehnt.

„Österreich taugt nicht als Vorbild“, schrieb auch die „Frankfurter Rundschau“, die konservative „Welt“ kommentierte skeptisch, die „FAZ“ wies aber daraufhin, dass es sich in Österreich eben nicht um ein „Islamverhinderungsgesetz“ handle.

Kanzlerin Angela Merkel ging auf Distanz. Ihr Sprecher betonte den Wert der Religionsfreiheit. Für die Regierung sei ein Islamgesetz „kein Thema“. Darum geht es Spahn wohl auch nicht. Er will den Vorstoß ins Wahlprogramm drücken, das CDU-Sicherheitsprofil schärfen. Die Parteibasis hatte Merkel schon in einer anderen Frage überstimmt und ein Ende der Doppelstaatsbürgerschaft verlangt. Wie in Österreich sozusagen.

Berlin, Wien und das EU-Recht

Es gibt auch andere Paarläufe, in der Frage nach Familienbeihilfe (Kindergeld) für EU-Ausländer etwa. Wien und Berlin wollen, dass die Leistung an die Lebenshaltungskosten gekoppelt wird. Wohnt der Nachwuchs etwa in Polen oder Ungarn, soll es weniger Geld geben. Deutschland drängt auf eine Änderung des EU-Rechts. Wien will dagegen einen nationalen Alleingang wagen. Und vielleicht wartet Berlin ja die Probe in Österreich ab.



