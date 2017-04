Textversion

Es ist der erste Russland-Besuch des in Moskau gut vernetzten Ex-Ölmanagers in seiner neuen Regierungsfunktion.

US-Außenminister Rex Tillerson reist in der kommenden Woche erstmals in seiner neuen Funktion nach Moskau. Tillerson werde sich am Dienstag und Mittwoch in der russischen Hauptstadt aufhalten, teilte das Außenministerium in Moskau am Mittwoch mit.

Bei den Gesprächen am 11. und 12. April mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow werde es um die Themen internationale Sicherheit sowie die Konflikte in Syrien und in der Ukraine gehen.

Das russische Außenministerium ließ in einem Statement wissen, man bewerte die Bemühungen der neuen US-Administration, die Beziehungen zu verbessern, als positiv.