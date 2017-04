Textversion

05.04.2017 | 19:11 | (DiePresse.com)

US-Präsident Trump gibt Assad die Schuld für den mutmaßlichen Giftgasangriff und verurteilt den Vorfall erneut scharf.

Die USA haben nach dem mutmaßlichen Giftgas-Angriff in Syrien mit einseitigen Aktionen gedroht, sollte sich der UN-Sicherheitsrat nicht auf eine gemeinsame Reaktion verständigen.

"Wenn die Vereinten Nationen fortlaufend ihre Pflicht zum kollektiven Handeln verletzen, dann sind wir gezwungen, unsere eigenen Maßnahmen zu ergreifen", sagte die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, am Dienstag in New York. Zuvor hatte Russland seine Ablehnung einer auch von den USA eingebrachten Resolution bekundet.

Trump: Furchtbare Tat gegen "unschuldige Menschen"

US-Präsident Donald Trump hat der Regierung von Bashar al-Assad die Schuld für den mutmaßlichen Giftgasangriff gegeben und den Vorfall erneut scharf verurteilt.

Es sei eine furchtbare Tat gegen "unschuldige Menschen", die nicht toleriert werden könne, sagte Trump am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem jordanischen König Abdullah II.. Die US-Regierung stehe an der Seite ihrer Verbündeten, um diese "furchtbare Attacke" zu verurteilen, fügte Trump hinzu