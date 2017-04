Textversion

07.04.2017 | 06:14 | (DiePresse.com)

Die vom türkischen Präsidenten geplante Verfassungsänderung wird nun doch von der Mehrheit der Bevölkerung befürwortet. Im Vormonat waren die Gegner vorne gelegen.

Die vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geplante Verfassungsänderung wird einer Wahlumfrage zufolge nun doch von der Mehrheit der Bevölkerung befürwortet. Einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Gezici von Anfang April zufolge gaben 53,3 Prozent an, für solch ein Präsidialsystem stimmen zu wollen.

Im vergangenen Monat lagen dagegen die Gegner mit 51,1 Prozent noch knapp vorne. Erdogan profitiere seit dem Putschversuch im vergangenen Juli von einem starken Nationalgefühl, begründete das Institut die Trendumkehr.

Erdogan und Politiker seiner AK-Partei werben zurzeit für eine Verfassungsänderung, über die das Volk Mitte April abstimmen soll und mit der der Präsident deutlich mehr Rechte bekommen soll. Die Regierung argumentiert, dies sei nach dem Putschversuch nötig, um das Land zu stabilisieren. Kritiker befürchten dagegen einen immer autoritäreren Staat.

Auch die in Österreich lebenden Türken können an dem Referendum teilnehmen. Die Stimmabgabe begann bereits am 27. März und ist noch bis zum 9. April möglich.