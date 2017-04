diepresse.com

Stockholm: "Schweden ist angegriffen worden" - Polizei sucht nach Person

07.04.2017 | 18:01 | von Marlies Kastenhofer und Elisabeth Postl (DiePresse.com)

Live Ein Lkw raste eine Fußgängerzone entlang und fuhr nachher in ein Kaufhaus. Ministerpräsident Löfven spricht von einer "fürchterlichen Terrorattacke". Die Polizei will mit einem "Mann in Kontakt" treten.