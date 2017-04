Textversion

08.04.2017 | 18:14 | von Jürgen Streihammer (Die Presse)

Warum der Vorweihnachtsanschlag Deutschland politisch verändert hat – aber nicht unbedingt Berlin. Besuch am Breitscheidplatz.

Ein paar Touristen bleiben stehen vor dem kleinen Meer aus Blumen, Bildern und Kerzen, das sich über fünf Stufen erstreckt. Ein Pärchen hält sich die Hände und inne. „Hier war das“, sagt ein anderer Tourist, zückt das Smartphone. Ein schnelles Bild fürs Berlin-Album. Dann geht's weiter zur nächsten Attraktion. Der Mann steht auf dem Platz vor der Gedächtniskirche, in Berlin, dort also, wo der Tunesier Anis Amri am 19. Dezember 2016 elf Menschen totgefahren hat. Den polnischen Lkw-Lenker hat der Tunesier erschossen. Auch ein kleines Fähnchen mit den rot-weißen Nationalfarben weht auf der obersten Stufe vor der Kirche. Daneben lehnt noch immer ein Pappkarton auf dem in roten Lettern steht: „Warum?“



Hauen und Stechen. Über die politische Verantwortung streiten sie bis heute. Es geht um Paragrafen, die Anwendung von Asylgesetzen, Behördenkompetenzen. Fragen auf Leben und Tod. Im Rückblick. Als der Lkw in Stockholm in die Fußgänger rast, diskutieren sie im Landtag von Nordrhein-Westfalen (NRW) wieder einmal über den Berliner Attentäter Anis Amri. Es ist ein Hauen und Stechen, zumal Deutschlands größtes Bundesland am 14. Mai wählt. Amris Asylverfahren lief in NRW, dort wurde sein Antrag auch abgelehnt. Amri blieb. SPD-Innenminister Ralf Jäger ist nun der Gejagte. Ein umstrittenes Gutachten entlastet ihn, Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CD) schwärzt Jäger dagegen an: Dieser sei keineswegs an die Grenzen des Rechtsstaats gegangen. Hinzu kommt eine Notiz, wonach Jäger schon im März 2016 vom eigenen Landeskriminalamt geraten worden sei, Amri abzuschieben – und zwar nach §58 des Aufenthaltsgesetzes, Deutschlands berühmtestem Paragrafen in diesen Tagen, der Abschiebungen von Gefährdern ermöglicht – eine Konsequenz aus den 9/11-Anschlägen. Andererseits: Der Paragraf ist nie angewendet worden. Vor dem Anschlag in Berlin.

Vergangene Woche nun wurde in Niedersachsen ein nigerianischer Gefährder abgeschoben. Nach Paragraf 58a. Es hat sich eben doch etwas verändert in Deutschland. Die Bundesregierung brachte eilig Gesetze ein: Fußfessel oder Abschiebehaft für Gefährder, die Erlaubnis, Handydaten von Asylwerbern auslesen zu dürfen. Zumal Amri die Behörden mit angeblich 14 Identitäten genarrt hat (und mehrfach Sozialleistungen kassiert haben soll).

Demnächst ist auf dem Breitscheidplatz Ostermarkt, diesmal werden Betonblöcke das Areal abschirmen, erzählt ein Polizist, der hinter der Gedächtniskirche in seinem Wagen sitzt. Es klingt durch, dass er das alles für Symbolpolitik hält. Es gebe in Berlin zu viele Menschenansammlungen und zu viele Gefährder. Man könne nicht alle rund um die Uhr überwachen, jeden Lkw argwöhnisch verfolgen. Im Fall Amri haben sich die Behörden verschätzt. Sie zählten ihn, etwas vereinfacht, zu den weniger gefährlichen unter den Gefährlichen und stellten die Observierung in Berlin ein. Privat, sagt der Polizist, denke er nicht an die Anschlagsgefahr. „Sonst kannst du nicht mehr ruhig schlafen.“ Das hört man hier oft, zum Beispiel von der älteren Dame, die an der nahen Station Zoologischer Garten wartet: „Wenn du bei jedem, der dir in der U-Bahn verdächtig vorkommt und der einen Rucksack trägt, nervös wirst, geht es nicht.“



Normalität. Gegenüber von der Kirche ist ein Einkaufszentrum. Eine 54-jährige Verkäuferin steht im Erdgeschoß. Sie hat den Anschlagsort durch die Auslage im Blick. Die Kerzen, die Kreuze. Aber sie war noch nie auf der anderen Straßenseite: „Ich schaffe das nicht.“ „Es war bedrückend ruhig, schlimm“, sagt sie über den Tag nach dem Anschlag. Sie hatten ihr Geschäft geöffnet, erzählt sie, auch, weil man sich nicht vom Terror in die Knie zwingen lassen wolle. Aber in die Berliner Selbstvergewisserung mischt sich auch Verdrängung.

Marlen B. kommt aus einem Kiez im Osten Berlins. Sie geht an diesem Tag zum ersten Mal an der Gedenkstelle vorbei. Sie sieht hin – „aber nur kurz“. Mehr geht nicht, sagt die 30-Jährige. Nach so einem Anschlag, erzählt sie offen, „macht man es sich wieder hübsch“ – immer unter der Prämisse, dass man nicht jemanden verloren habe, natürlich. Sie selbst ging rasch wieder zu größeren Festivitäten. „Ich hatte aber vier Freunde, die Veranstaltungen danach mieden.“ Einer tut sich noch immer schwer. Der Rest zwang sich zurück in die Normalität.

„Wenn's passiert, passiert's“, sagt Josip K., 25, Küchenhilfe in der Bar schräg gegenüber. Er räumt das Geschirr ein und erinnert sich: „Plötzlich kamen zwei Mädchen ans Fenster geknallt.“ Sie wollten in die geschlossene Bar. Augenblicke zuvor hatte Amri den Lkw in den Weihnachtsmarkt gesteuert. Dann verschwimmt die Erinnerung, Josip erzählt von Blaulicht, Leuten, die durch die Gegend rannten, von „Angst“ und dass er Kollegen durchrief. Die Stadt, sagen die meisten, habe der Terror nicht verändert. Die Berliner Laisser-faire-Variante gibt es immer noch.

Irgendwann taucht vor der Gedenkstätte eine Dame mit rot gefärbtem Haar, Brille und blauem Schal auf. Die 68-Jährige wischt sich Tränen aus dem Gesicht. Ob sie damals jemanden verloren habe? Nein, aber sie sei aus Paris, sagt sie. Soll heißen: Sie kennt den Schmerz, wenn eine Stadt der Terror erreicht. Vom Anschlag in Stockholm kurz zuvor weiß sie da noch nichts.