09.04.2017 | 10:36 | (DiePresse.com)

Die ägyptische Regierung spricht von Terror. Es sei eine weitere widerwärtige Tat gegen alle Ägypter.

Bei einer Explosion in einer Kirche in der nordägyptischen Stadt Tanta sind dem Staatsfernsehen zufolge mindestens 25 Menschen getötet worden. Zunächst wurde von 13 Toten berichtet. Die ägyptische Regierung spricht nach der verheerenden Explosion von Terror. "Der Terrorismus trifft Ägypten erneut, dieses Mal an Palmsonntag", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ahmed Abu Seid, am Sonntag auf Twitter. Es sei eine weitere widerwärtige Tat gegen alle Ägypter.

Nach dem Bombenanschlag in der Kirche St. Georg stieg die Zahl der Toten dem Staatsfernsehen zufolge auf 21. 50 Menschen seien verletzt worden, berichtete der Sender unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. An dem christlichen Feiertag war die Kirche zur Messe gut besucht. St. Georg ist dem Staatsfernsehen zufolge das größte christliche Gotteshaus der Region.

Etwa zehn Prozent der mehr als 90 Millionen Bewohner Ägyptens sind Christen. Sie leben trotz vereinzelter Spannungen weitgehend friedlich mit der muslimischen Bevölkerungsmehrheit zusammen. Bei einem schweren Bombenanschlag auf eine Kirche im Dezember waren allerdings fast 30 Menschen getötet worden. Damals bekannte sich die jihadistische Terrormiliz IS (Islamischer Staat) zu der Tat.