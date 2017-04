Textversion

09.04.2017 | (DiePresse.com)

Am Sonntag explodierten in zwei Städten in Ägypten Sprengsätze. Mehr als 30 Menschen wurden getötet. Die ägyptische Regierung spricht von Terror. Der Präsident berief den nationalen Sicherheitsrat ein.

Bei einem der tödlichsten Anschläge auf die christliche Minderheit Ägyptens in den vergangenen Jahren sind mindestens 25 Menschen getötet worden. Rund 70 Menschen wurden am Palmsonntag durch die Explosion in der koptischen Kirche St. Georg in der Stadt Tanta verletzt. Die staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram zitierte Augenzeugen, wonach sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt habe.

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Die koptischen Christen in Ägypten sind aber seit längerem im Visier islamistischer Gruppen. Die ägyptische Regierung sprach von Terror: "Der Terrorismus trifft Ägypten erneut, dieses Mal an Palmsonntag", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ahmed Abu Seid, auf Twitter. Es sei eine weitere widerwärtige Tat gegen alle Ägypter. Im Internet kursierende und im Fernsehen ausgestrahlte Videos zeigten einen blutverschmierten Boden. An dem christlichen Feiertag war die Kirche in der nordägyptischen Stadt zur Messe gut besucht. St. Georg ist dem Staatsfernsehen zufolge das größte christliche Gotteshaus der Region im Nildelta. Sicherheitskräfte hätten den Tatort weitgehend abgesperrt. Tanta hat rund 500.000 Einwohner und liegt etwa 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kairo.

Auch Tote bei Anschlag in Alexandria

Nach dem Anschlag in Tanta ereignete sich in der Hafenstadt Alexandria offensichtlich eine weitere Explosion. Außerhalb einer koptisch-christlichen Kirche in der Millionenstadt sei ein Sprengsatz explodiert, berichtete das Staatsfernsehen. Der Anschlag forderte nach ersten Berichten mindestens sechs Tote. Rund 30 Menschen wurden verletzt. Die staatliche Zeitung "Al-Ahram" berichtete, die Explosion außerhalb des koptischen Gotteshauses St. Markus in Alexandria sei durch einen Selbstmordattentäter verursacht worden, der zuvor am Einlass in die Kirche gehindert worden sei. Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi berief aufgrund der Ereignisse den nationalen Sicherheitsrat ein. Dieser solle noch am Sonntag die "Konsequenzen" aus den Angriffen besprechen, berichtete das staatliche ägyptische Fernsehen.

Papst verurteilt Anschläge

Der Papst hat beim Angelusgebet am Palmsonntag die Anschläge in Stockholm und in Ägypten verurteilt. Er bete für die Opfer und deren Angehörige, sowie für all jene, die wegen Kriegen leiden, sagte Franziskus. Kriege seien eine Plage der Menschheit, sagte der Heilige Vater vor tausenden auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen. Der Papst bekundete seine Nähe zu dem ägyptischen Volk. Gott bekehre die Herzen der Menschen, die "Terror, Gewalt und Tod" säen, sagte der Papst. Er bete auch für die Bekehrung all jener, die mit Waffen handeln.

Russlands Präsident Wladimir Putin betonte unterdessen die Notwendigkeit des gemeinsamen Kampfes gegen den Terrorismus. "Die Terroristen versuchen nicht nur, die Menschen einzuschüchtern, sie wollen auch Zwietracht zwischen den Vertretern verschiedener Konfessionen säen", hieß es in einem Schreiben Putins an den ägyptischen Präsidenten Al-Sisi am Sonntag in Moskau. Alle Länder müssten im Kampf gegen Terrorismus eng zusammenarbeiten. "Unsere Länder müssen in der Lage sein, sich gegen die Kräfte des Terrors zu wehren und diese menschenverachtende Ideologie auszurotten", schrieb Putin.

Gegen Christenverfolgung vorgehen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) haben die Bombenanschläge auf Kirchen koptischer Christen im Norden Ägyptens am Palmsonntag verurteilt. "Wir trauern um die Opfer, unser Mitgefühl ist bei ihren Angehörigen", ließ der Bundespräsident via Twitter wissen.

Kurz twitterte ebenfalls: "Meine Gedanken sind bei Familien u Freunden d Opfer." Und weiter: "Müssen alles tun, um entschieden gegen Verfolgung von religiösen Minderheiten und vor allem auch gegen #Christenverfolgung vorzugehen!" Seitens des Außenministeriums teilte Generalsekretär Michael Linhart zudem mit: "Wieder Kopten Ziele von furchtbarem Terror; mein Mitgefühl mit Familien & Freunden der Opfer & allen Ägyptern."

In Deutschland fanden Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) scharfe Worte. "Erneut sind christliche Gläubige Ziel einer Bluttat geworden", erklärte Gabriel am Sonntag in Berlin. Er forderte, die Hintergründe aufzuklären und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.