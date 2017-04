diepresse.com

Terror: Weitere Explosion in Ägypten

09.04.2017 | 13:19 | (DiePresse.com)

Nach dem tödlichen Anschlag auf eine christliche Kirche hat es am Sonntag in Ägypten eine weitere Explosion gegeben. Außerhalb einer koptisch-christlichen Kirche in Alexandria explodierte ein Sprengsatz.