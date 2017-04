Textversion

11.04.2017 | 01:01 | (Die Presse)

2016 gab es laut Amnesty International weniger Exekutionen. Dafür wurden mehr Menschen zum Tod verurteilt. China bleibt Spitzenreiter.

Weltweit wurden zwar 2016 weniger Menschen hingerichtet als im Vorjahr – dafür aber mehr Todesurteile erlassen. So lautet die Bilanz der neuesten Todesstrafenstatistik von Amnesty International: Demnach sind die weltweiten Hinrichtungen vergangenes Jahr um mehr als ein Drittel auf 1032 gesunken, 2015 war mit weltweit 1634 vollzogenen Todesurteilen bisheriges Rekordjahr. Der Trend deutet aber nicht auf einen Rückgang staatlicher Tötungen hin:Die Zahl der Todesurteile ist nach der Jahresstatistik um über die Hälfte auf 3117 gestiegen.

Der Rückgang 2016 ist auf sinkende Zahlen im Iran (minus 42 Prozent) und Pakistan (minus 73 Prozent) zurückzuführen, so der Bericht. Trotzdem: 90 Prozent der Hinrichtungen fanden in vier Ländern statt – und zwar im Iran (567), Saudiarabien (154), im Irak (88) und Pakistan (87). Nicht erfasst wurden die Hinrichtungen in China, die Amnesty auf mehrere Tausend schätzt. In China ist die Zahl der Exekutionen geheim. Auch im Jemen, in Laos, Nordkorea und Syrien konnten keine Daten erhoben werden.

Der Anstieg der Todesurteile im Vergleich zum Jahr 2015 (1998) ist auf einige wenige Staaten wie Nigeria, Kamerun, Sambia und Somalia zurückzuführen.

Die USA liegen auf Platz sieben bei den Hinrichtungen. Demnach ging 2016 die Zahl der Exekutionen um fast 30 Prozent auf 20 zurück. Grund seien Anfechtungsklagen sowie Probleme, sich die Chemikalien für Hinrichtungen mit Giftinjektionen zu beschaffen.

Dem neuen Jahresbericht zufolge wird inzwischen in 141 Staaten die Todesstrafe nicht mehr angewendet: In 104 Ländern ist sie vollständig abgeschafft, sieben Staaten sehen die Todesstrafe nur noch für außergewöhnliche Straftaten wie Kriegsverbrechen oder Vergehen nach Militärrecht vor. In 30 Ländern ist die Todesstrafe in der Praxis, aber nicht im Gesetz abgeschafft.



[NGUJY]