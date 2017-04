Textversion

11.04.2017 | 10:37 | (DiePresse.com)

Der 39-jährige Usbeke raste am Freitag mit einem gestohlenen Lkw in eine Fußgängerzone. Er tötete vier Menschen.

Der festgenommene 39-jährige Usbeke hat den mutmaßlichen Terroranschlag in Stockholm gestanden. Das sagte sein Anwalt am Dienstag bei der Verhandlung über einen Antrag auf Haftbefehl gegen den Mann.

Er raste am Freitag mit einem gestohlenen Lkw in eine der wichtigsten Einkaufsstraßen in der schwedischen Hauptstadt. Bei dem Anschlag waren vier Menschen getötet und 15 verletzt worden. Die Polizei hat im Zusammenhang mit der Tat eine weitere Person festgenommen. Gegen diese wurde aber zunächst kein Haftbefehl beantragt