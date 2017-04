Textversion

13.04.2017 | 05:41 | (DiePresse.com)

Die Opfer wurden von bewaffneten Regierungsanhängern angegriffen. Damit steigt die Todeszahl der wochenlang anhaltenden Proteste auf fünf.

Bei Demonstrationen gegen die sozialistische Regierung in Venezuela sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann und ein Jugendlicher seien in der Stadt Barquisimeto erschossen worden, teilte der Gouverneur des Bundesstaates Lara, Henri Falcón, am Mittwoch mit. Laut einem Bericht der lokalen Zeitung "El Impulso" waren die Opfer von bewaffneten Regierungsanhängern angegriffen worden.

Die sogenannten Colectivos attackieren immer wieder Regierungsgegner. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei den seit einer Woche andauernden Protesten auf fünf. Hunderte Menschen wurden verletzt und festgenommen. Zuletzt gingen im ganzen Land Tausende auf die Straße, um die Freilassung der politischen Gefangenen und Neuwahlen zu fordern. Präsident Nicolás Maduro wittert hinter den Protesten eine Verschwörung konservativer Kreise und des Auslandes.