Textversion

13.04.2017 | 17:59 | BURKHARD BISCHOF (DiePresse.com)

Princeton-Professor Stephen Kotkin im "Presse"-Interview zu den gegenwärtigen Verschiebungen auf dem Schachbrett der Geopolitik.

Die Presse: In was für einer Epoche stecken wir zur Zeit, Herr Professor? Befinden wir uns in der Ära nach dem Kalten Krieg oder stecken wir mitten drinnen im Zweiten Kalten Krieg?

Stephen Kotkin: Wir befinden uns noch immer in der Folgezeit der 1940er-Jahre. Damals entstand eine neue internationale Ordnung, die auf weithin anerkannten Regeln basiert. Simultan vollzog sich eine Kalter Krieg, aber der ist mehr oder weniger beendet. Es gibt zwar noch die angespannte Situation auf der koreanischen Halbinsel und einige andere ungelöste Konflikte aus der Zeit des Kalten Krieges, aber dieser Krieg ist beendet, weil eine Seite kapituliert hat.

Was ist denn das wichtigste Element der gegenwärtigen geopolitischen Entwicklungen? Ist es der Aufstieg der Volksrepublik China zur Weltmacht?

Ja, das ist sicher das wichtigste Element. Als wir in den 1940er-Jahren die neue Ordnung schufen, die ein völlig neues Projekt war, weil die alte, rechtlose Ordnung so viel Leid durch zwei Weltkriege verursacht hatte, hofften wir, dass andere mitmachen würden, dass sie sich ausbreiten würde. Das wurde erreicht. Die Länder Mittel- und Osteuropas, die früher kommunistisch regiert waren und zahlreiche Länder in Ostasien bekannten sich zur neuen Ordnung. Diese Länder machten außerordentliche Fortschritte und erzielten große Erfolge. China war anfangs aufgrund der ungelösten Taiwanfrage nicht Teil der Nachkriegsordnung. Das hat sich geändert, als in den 1970er-Jahren statt der Republik China (Taiwan) die Volksrepublik China anerkannt und so Teil der neuen internationalen Ordnung wurde. Gleichzeitig hat es in der Volksrepublik China derart dramatische Veränderungen gegeben, wie wir sie nie zuvor in einer so kurzen historischen Zeitspanne erlebt haben.

Das hat sicher das Gleichgewicht verändert, nichtdestotrotz ist es eine Erfolgsgeschichte. Denn die Grundidee der neuen internationalen Nachkriegsordnung war es, dass immer mehr Länder mitmachen, dass sie wohlhabender werden und eine Stimme im internationalen Konzert bekommen. Unser heutiges Problem ist es also, herauszufinden, wie der Westen mit dem Erfolg umgehen soll, den er weltweit erzielt hat. China ist nur ein Teil dieser Erfolgsgeschichte, es gibt noch andere.

Was ist denn die große Herausforderung, die von China ausgeht?

Noch nie in der Geschichte hat es ein Land gegeben hat, dass so reich und so mächtig mit einem derart geschlossenen politischen System werden konnte. Es ist ein Paradox, denn normalerweise erlauben abgekapselte politische Systeme nicht die Anhäufung solchen Wohlstands, sondern sie zerstören ihn. Sie ersticken den Wohlstand durch Korruption, Misswirtschaft und falsches Management. Mit China aber haben wir die inzwischen zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt – ohne Rechtsstaatlichkeit, wie wir sie verstehen. Das ist also ein Problem für uns. China ist reich und mächtig, aber es ist nicht transparent, sein politisches System ist undurchsichtig. Wir bewundern die chinesische Zivilisation und die eindrucksvollen Errungenschaften des Landes in den letzten 30, 35 Jahren. Aber wir sind besorgt, weil China ein anderes politisches System als wir hat. Und es nähert sich auch nicht unserem System an, das wir als überlegen ansehen. Es quält uns also die Frage, wie wir mit China umgehen sollen.

Sowohl unter Deng Xiaoping, Jiang Zemnin und Hu Jinato betonte die chinesische Staats- und Parteispitze den „friedlichen Aufstieg“ des Landes zur Weltmacht, um die Nachbarn ja nicht zu alarmieren. Der jetzige Staats- und Parteichef Xi Jingping nimmt da wenig Rücksicht, er verfolgt eine Außenpolitik, die viele Nachbarn verängstigt.

China weitet seine Macht aus, das ist eine natürliche Konsequenz aus seiner wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte. Es gibt hier einige chinesische Besonderheiten. Eine davon ist, dass China 20 Nachbarstaaten hat, mehr als jeder andere Staat der Welt: 20 internationale Grenzen - 14 davon Landgrenzen, sechs Seegrenzen. Was immer China also tut, betrifft auch eine Anzahl anderer Länder. Baut China einen Flussstaudamm, beeinträchtigt das die Wasserversorgung von Nachbarn. Wenn China eine Kriegsmarine aufbaut und Militärstützpunkte errichtet, um fähig zu sein, seinen internationalen Handel und den Warenverkehr ins und aus dem Land zu schützen, betrifft das direkt eine Anzahl seiner Nachbarn. Wenn China Häfen und Infrastruktureinrichtungen baut, um Verbindungen rund um den Globus zu schaffen, ist eine Vielzahl anderer Länder mit betroffen. Es ist doch nur natürlich für die Chinesen, ihre Interessen zu schützen und sicherzustellen, dass niemand ihre Handelswege blockieren und China den Zugang zu seinen Ressourcen – Öl oder was immer sonst – verweigern kann.

Also hätten die Nachbarn keinen Grund, so verängstigt zu sein?

Es ist die schiere Größe Chinas, die Situation radikal verändert. Und bisher scheint es ein potenzielles Nullsummenspiel zu sein. Denn während die Chinesen weltweit ihren Einfluss und ihre Infrastruktur ausbreiten, deuten sie an, dass sie die USA von diesen Schauplätzen verdrängen wollen. Also: Chinas Aufstieg könnte potenziell auf Kosten der USA gehen, die Vereinigten Staaten aber sind der Sicherheitsgarant für Ostasien. Dieses Problem muss gelöst werden.

Wäre es möglich, dass der Aufstieg der einen nicht mit der Verdrängung der anderen Macht einher geht und es zu einer gegenseitigen Anpassung der Interessen kommt?

Wir sind erst am Anfang dieser Geschichte. Es ist die Sache der Führungen beider Länder, aber auch ihrer Bevölkerungen, um Wege für eine solche gegenseitige Anpassung zu finden. Wir können China nicht niederhalten! Chinas Nachbarn sind an einem Kollaps Chinas nicht interessiert, denn sie profitieren wirtschaftlich von der Volksrepublik. Sie sind auch nicht an einem Krieg zwischen China und den USA interessiert, denn das wäre eine Katastrophe für alle. Aber sie sind daran interessiert, dass es ein Gegengewicht zur chinesischen Macht gibt und diese Macht beaufsichtigt wird, sodass China seine Nachbarn nicht einfach erdrücken kann. Also haben die USA Verpflichtungen in Ostasien, denen sie nachkommen müssen. Sie sollten diesen Verpflichtungen auf eine Weise nachkommen, die Frieden und Wohlstand fördern und nicht zu Krieg und Verarmung führen. Das wird vielleicht die größte Herausforderung unseres Zeitalters.

Können denn interne Probleme – soziale Ungleichheit oder ungelöste ethnische Konflikte in Tibet oder Xinjiang – den weiteren Aufstieg Chinas hemmen?

China hat viele Herausforderungen, die es bewältigen muss, sein Aufstieg läuft nicht automatisch in Bahnen. Es gibt die ökologischen Herausforderungen – die Wüste breitet sich aus, der Grundwasserspiegel sinkt. Es ist also nicht sicher, ob die Ernährung der Bevölkerung in der jetzigen Größenordnung auf Dauer möglich ist. Es gibt die Herausforderungen im Westen des Landes, wo große ethnische Minderheiten leben, die mit der jetzigen chinesischen Herrschaft unzufrieden sind. Es gibt Hongkong, das die Volksrepublik assimiliert hat, wo es aber signifikante Spannungen gibt. Und es gibt Taiwan. Wenn man sich diese ganze Palette anschaut, sind das alles schwierig zu lösende Fragen. Man kann festhalten, dass sie diese Fragen derzeit nicht so gut im Griff haben, man kann aber auch sagen, dass sie das ganz gut machen.

Welche Probleme gibt es mit Hongkong und Taiwan?

Beide Fälle stellen ein alternatives politisches Modell dar, eine andere politische Ordnung als das kommunistische Regime. Letztlich ist das für Peking die viele größere Herausforderung als die ethnischen Unruhen in Tibet und Xinjiang. Die Frage, die sich da ergibt, ist: Gibt es auch für China einen Weg, um sein Regierungssystem auf eine stabile Art und Weise zu verbessern? Derzeit ist China nur ein Land mit einer dominierenden mittleren Einkommensschicht. Wir kennen aus der Geschichte kein Land mit einer schlechten Regierungsführung, das vom Status eines Landes mit mittleren zu einem mit höheren Einkommen aufgestiegen ist – außer Länder mit großen Ölvorkommen wie etwa die Golfstaaten. Der einzige Ölstaat, der da eine Ausnahme bildet, ist Norwegen, das schon ein liberales parlamentarisches Regierungssystem hatte – noch bevor das Öl entdeckt wurde.

Für China ist entscheidend, dass es jener Falle entgeht, die die Ökonomen „middle income trap“ nennen, wobei die Institutionen den Weg für die nächste Wachstumsstufe nicht freigeben. Mit riesigen Investitionen kann man sehr rasch aus einer bäuerlichen Gesellschaft herauswachsen. Das hat China erreicht und es ist ein bemerkenswerte Leistung. Man soll China nicht unterschätzen, aber bis jetzt hat noch kein Land den Sprung zu einer höheren Ordnung ohne Reform seiner Institutionen, ohne Öffnung seines politischen Systems und ohne Sicherstellung der Rechtsstaatlichkeit und der Eigentumsrechte geschafft. Derzeit ist China weit von all dem entfernt.

Was für eine Rolle spielt Russland heute auf dem Schachbrett der Geopolitik?

Russland ist viel schwächer als China oder die USA und in vielerlei Hinsicht ist es eine Macht im Niedergang. Das heißt nicht, dass Russland unbedeutend ist, aber es stellt eine andersartige Herausforderung dar als China. Russland selbst sieht sich mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert. Der Westen ist größer und stärker denn je. Die EU expandierte, die Nato ist größer denn je, als nächstes Land soll Montenegro dazustoßen. Aus russischer Sicht ist der Westen also ziemlich ungeheuer und die russischen Versuche, den Westen zu unterminieren, zu spalten und mit einer Salamitaktik Länder aus der westlichen Umklammerung wieder in den eigenen Einflussbereich zu lotsen, sind bereits im Gange. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Russland das gelingen wird – und wenn es gelingt, wird der Erfolg nur partiell sein.

Und die andere Herausforderung ...

... ist die Volksrepublik China. Auch China bastelt an seinem Eurasien und will da auch Nachbarn Russlands miteinbeziehen. Russland sieht sich also auch einem mächtigeren China denn je und auch einem stärkeren Westen denn je gegenüber. Eingezwängt zwischen einem starken Westen und einem starken China hat Russland nur wenige Optionen. Es hatte die Option, sich dem Westen anzuschließen, aber nicht unter russischen, sondern unter westlichen Bedingungen; das hat Russland abgelehnt. Denn Russland war und ist einfach nicht daran interessiert, einfach nur ein normales Land zu sein, Russland sieht sich als eine Weltmacht, als ein Land mit einer speziellen Mission. Seine Fähigkeiten stimmen zwar mit diesen Ansprüchen nicht überein, aber um seinen Aspirationen nachzukommen, setzt es asymmetrische Instrumente und Methoden ein, um den Westen aus dem Gleichgewicht zu bringen und zu destabilisieren. Vorübergehend hat es sich in eine Partnerschaft mit China eingelassen, es fürchtet aber insgeheim, das der Aufstieg Chinas auf seine eigenen Kosten gehen könnte.

Russland befindet sich also in keiner angenehmen Lage und seine globale Strategie verspricht keinen nachhaltigen Erfolgskurs. Die russische Wirtschaft ist vergleichsweise klein, beträgt gerade einmal ein Fünfzehntel der Wirtschaft der USA oder der EU. Sogar die sowjetischen Wirtschaft macht an ihrem Höhepunkt ein Drittel der US-Wirtschaft aus. Die russische Wirtschaft wächst auch nicht, sie ist keine dynamische, keine freie und offene Wirtschaft, sie hat auch immer weniger mit einer Marktwirtschaft zu tun. Die russische Wirtschaft ist auch nicht diversifiziert. Es gibt ein paar Bereiche mit Dynamik und Wachstum, aber daneben große ineffiziente Bereiche mit Überbeschäftigung. Klein- und Mittelbetriebe machen nur einen kleinen Teil der Wirtschaft aus.

Ist auch der Bevölkerungsschwund Teil der Probleme Russlands?

Fünf bis zehn Millionen Russen leben außerhalb des Landes im Exil. Viele von ihnen sind Besserverdiener in ihren neuen Heimatländern – sei es Großbritannien, Frankreich, Israel, die USA. Russland hat eine im Ausland lebende Mittelklasse, die fast so groß ist wie die Mittelklasse in Russland selbst. Das läuft langfristig nicht auf eine Strategie für Wohlstand und Macht hinaus.

Wir bringen manchmal die nationalen Interessen Russlands mit den persönlichen Interessen des dort herrschenden Regimes durcheinander. Das passiert in der russischen Geschichte immer wieder: ein Regime, das sich an der Macht halten will, indem es vorgibt, Russland und seine nationalen Interessen zu verteidigen – das Land aber tatsächlich eine Phase des Niedergangs durchläuft. Leider befinden wir uns gerade in einer solchen Phase. Russland hat nationale Interessen, aber ich bin nicht sicher, ob die jetzige Führung die tatsächlichen Interessen, wie sie die Masse der russischen Bevölkerung definieren würde, wirklich vertritt und verteidigt. Warum würden sonst so viele Menschen – unter ihnen einige der Besten – das Land in Scharen verlassen?

Ukrainer, Polen und Balten klagen bei jeder Gelegenheit laut über Moskaus neoimperiale Politik. Ist die Klage berechtigt?

Es gibt Enklaven, umstrittene Territorien, geografische Gebilde, in denen Moskau seine Hände mit im Spiel hat: in Georgien, in der Ukraine, in Moldawien, Diese Regionen erlauben es Russland, diese Länder zu destabilisieren. Man kann natürlich argumentieren, dass Russland da nur seine Interessen verteidigt. Aber wenn man sich das größere Bild anschaut, wo Russland Einfluss hat, wenn man das gesamte postsowjetische Territorium in den Blick nimmt, wird man sehen, dass viele Nachbarn, die Teil der Sowjetunion oder des zaristischen Imperiums waren, Angst vor Russland haben. Sie fürchten, dass das, was der Ukraine passiert ist, auch ihnen widerfahren könnte. Sie suchen nach Wegen, wie man die russische Macht wirtschaftlich und geopolitisch ausbalancieren könnte.

Russland hat durch seine Intervention die Ukraine ethnisch ukrainischer, politisch nationalistischer und prowestlicher gemacht als sie dieses Land jemals zuvor war. Auch wenn Russland die Krim völkerrechtswidrig annektiert hat und in der Ostukraine eine Aufstandsbewegung unterstützt, ist sein Einfluss in der übrigen Ukraine signifikant zurückgegangen. Es ist sehr schwer zu sehen, dass in der Ukraine jetzt ein prorussischer Präsident gewählt werden könnte wie Janukowitsch einer war.

Ist der russische Einfluss im postsowjetischen Raum also sogar im Schwinden begriffen?

Gewiss, Russland hat auch bedeutende Fähigkeiten: Es ist neben den USA der stärkste Atomwaffenstaat, auch seine Fähigkeiten zur Kriegsführung im Cyberraum sind sehr beeindruckend, es hat ein Veto im Weltsicherheitsrat. Russland kann und darf also nicht ignoriert werden. Aber gleichzeitig fehlen ihm fundamentale Attribute einer modernen Großmacht. Wenn es Russlands Versuche misslingen, den Westen zu spalten, wenn die EU und die Nato weiter zusammenhalten und wenn China seinen Einfluss und seine Infrastruktur über Eurasien hinaus in weitere Teile der Welt ausbaut, wird die eigene Schwäche Russlands sogar den härtesten Nationalisten dort allmählich offenbar werden.

Gleichzeitig ist aber auch eine verstärkte Einflussnahme Russlands auf die Öffentlichkeit westlicher Staaten mittels moderner Kommunikations- und Informationskanäle unübersehbar.

Ja, weil der Westen vergessen hat, dass es den Kalten Krieg gewonnen hat und was dabei die wichtigsten Waffen und Instrumente waren. Diese Instrumente sind Freiheit, eine freie Gesellschaft, wirtschaftliche Möglichkeiten für die Mitglieder der freien Gesellschaft, Demokratie. Wir sehen also ein gewisses Versagen des Westens, seinen eigenen Idealen in der Praxis treu zu bleiben. Dennoch, auch dieses Spiel wird für Russland verloren gehen, denn Freiheit schlägt immer die Unfreiheit. Ich werde doch nicht Freiheit für Unfreiheit hergeben oder eine freie, dynamische Marktwirtschaft für eine geschlossene, statische Wirtschaft.

Allerdings müssen wir uns daran erinnern, dass es um die Schaffung von Möglichkeiten geht – und zwar nicht für die „oberen Zehntausend“, die können sich immer selbst helfen. Sondern mehr Möglichkeiten für die unteren und die Mittelschichten. Es geht um Investitionen in die Bildung, Ausbildung und das Wohlbefinden dieser Leute. Ich wünsche mir auch mehr Respekt für einen demokratischen Nationalismus. Wir vergessen manchmal, dass Nationalismus nichts Abfälliges ist, er ist ein positives Attribut. Die Idee einer transnationalen Identität – man nennen sie Globalismus, „Davosismus“ oder was auch immer – wird immer nur von einer Minderheit vertreten werden. Die Mehrheit der Leute wird sich immer mit ihrem Vaterland identifizieren. Und daran ist doch nichts Falsches? Alles, was wir tun müssen, ist, zu erklären, dass unser Vaterland, unsere Version des Nationalismus demokratisch, weltoffen und souverän sein soll – im Gegensatz zu einer Version des Nationalismus, der geschlossen, ausländerfeindlich und antiglobalistisch ist. Wir müssen also unseren Stolz in unsere Nationen wiedergewinnen.

Ich verstehe wirklich nicht, wie wir in das Dilemma geraten konnten, in dem wir uns gerade befinden. Wie konnten wir den Kalten Krieg gewinnen, was sehr, sehr schwierig war und uns jetzt gleichsam auf der Verliererstraße befinden? Ich glaube, weil wir vergessen haben, wer wir sind und was für den Erfolg notwendig ist – eine freie und offene Gesellschaft, eine dynamische und offene Marktwirtschaft: diese Dinge müssen unaufhörlich gehegt und gepflegt werden wie ein Garten und nicht als für immer und ewig gegeben angesehen werden.

Wir groß ist die Gefahr, dass die USA unter dem jetzigen Präsidenten ihre Rolle als Anführer der freien Welt verlieren?

Ich bin sehr besorgt, ebenso wie viele meiner Landsleute und viele unserer Freunde und Verbündeten. Wir sehen freilich einen Trend, der schon vor dem jetzigen Präsidenten eingesetzt hat. Die Zweifel hinsichtlich der Führerschaft der USA reichen zurück bis in die Präsidentschaft Bill Clintons und verschwanden auch nicht unter George W. Bush und Barack Obama. Clinton war in seinem ersten Jahr äußerst ineffektiv, er hatte keine Ahnung, was er tut. Er kam aus Arkansas – was wusste er schon von der Welt. Das ist eines der Probleme des amerikanischen politischen Systems, das unsere Führer nicht genügend auf das Amt im Weißen Haus vorbereitet sind. Der jetzige Präsident setzt also negative Trends fort.

Ist da eine Korrektur möglich?

Wir hoffen auf eine Umkehr, aber stattdessen erleben wir gerade eine Beschleunigung und Ausweitung der negativen Entwicklung. Die USA haben viele Fehler in ihrer Geschichte gemacht, man erinnere sich nur an den Schrecken des Vietnamkrieges. Und es gibt noch viele andere Beispiele, wo wir als Führungsmacht versagt haben. Und doch hat sich diese Macht immer wieder von ihren Fehlern und Krisen erholt. Die Fähigkeit, wieder aufzustehen und voranzuschreiten ist in Amerikas Macht also immer vorhanden – an das sollte man sich auch in den düstersten Momenten erinnern, wie sie für viele Leute die jetzige Präsidentschaft darstellt. Und wir sind ja noch sehr früh in dieser Präsidentschaft. Wir haben erst ein Dutzend Wochen erlebt – und als Minimum müssen wir uns auf vier Jahre einstellen. Daher glaube ich schon, dass es noch Korrekturen geben wird.

An welche Bereiche denken Sie konkret?

Wir haben schon die Abkehr von etlichen Wahlkampfversprechen und ursprünglichen politischen Ankündigungen gesehen. Es besorgt mich, dass jene Werte nicht artikuliert und verteidigt werden, die unseren Sieg im Kalten Krieg ermöglicht haben; es besorgt mich, dass Institutionen kritisiert werden, die gewiss Mängel haben, aber wesentlich für Frieden und Wohlstand sind. Das sollte aufhören und ich wünsche mir vor allem eine kompetentere Führung.

Washington ist eine Kombination aus Inkompetenz und Ideologie. Vor Ideologie muss man sich nicht so fürchten. Leute glauben an Dinge oder sie widersprechen, Wähler wechseln die Parteien, die Demokratie hat sich selbst korrigierende Mechanismen. Inkompetenz bereitet mir die viel größeren Sorgen, die lässt sich nicht so leicht korrigieren. Und Kompetenz ist in Washington derzeit nicht gerade breit gestreut, das politische Establishment ist in vielfacher Weise wirklich so schlecht, wie Donald Trump das im Wahlkampf gesagt hat. Das heißt nicht, dass alle Politiker schlecht sind. Ironischerweise hat Trump auf viele Probleme hingewiesen, die er selbst jetzt aber noch verschlimmert. Dennoch. ich bleibe Optimist, dass sich die Dinge bessern können. Amerika hat immer die Fähigkeit bewiesen, auch seine ärgsten Fehler zu korrigieren.