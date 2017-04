Textversion

14.04.2017 | 11:30 | (DiePresse.com)

Der Front-National-Chefin wird vorgeworfen, Mitarbeiter aus EU-Geldern bezahlt zu haben. Stimmt das EU-Parlament dafür, könnte Le Pen zu den Vorwürfen befragt werden.

Die französische Justiz will einem Insider zufolge die Immunität der Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National in einem weiteren Fall aufheben lassen. Dabei gehe es um die mutmaßlich inkorrekte Bezahlung von Parteimitarbeitern aus Töpfen der Europäischen Union, sagte eine Person aus dem Umfeld der Justiz am Freitag.

Die französische Justiz habe daher darum gebeten, dass Le Pens Immunität als Mitglied des Europäischen Parlaments aufgehoben werde. Falls das Parlament die Immunität aufhebt, könnten die Ermittler Le Pen zu den Vorwürfen befragen und möglicherweise ein Verfahren gegen sie einleiten. Auf die Frage des TV-Senders franceinfo, ob sie von den EU-Abgeordneten eine Ablehnung der Anfrage fordern werde, sagte Le Pen: "Das ist eine Debatte, die wir im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments führen werden." Weiter wollte sie sich nicht äußern.

Im März hatte das EU-Parlament den Weg für Ermittlungen in einem anderen Fall freigemacht, indem es Le Pens Immunität in dem Zusammenhang aufhob. Dabei geht es um Fotos von Gewalttaten der IS-Miliz, die Le Pen auf Twitter gepostet haben soll.