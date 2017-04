Textversion

20.04.2017 | 06:51 | Von unserem Korrespondenten JÜRGEN STREIHAMMER (Die Presse)

Der renommierte Türkei-Experte, Haci Halil Uslucan, erklärt, warum eine so große Anzahl der Türken in Deutschland für eine türkische Verfassungsänderung gestimmt hat. Der Professor ist der Meinung, dass Integration erst nach vier bis sechs Generationen gelingen kann.

Hat Sie das Wahlergebnis der Türkeistämmigen in Deutschland beim Referendum überrascht?



Haci-Halil Uslucan: Nein, 2015 hatten 60 Prozent die AKP gewählt.

Damals stimmten sie für die AKP, nun ganz offen für die Aushöhlung der parlamentarischen Demokratie.



Von Inhalten war im Wahlkampf gar nicht die Rede. Es ging nur darum: Bist du für oder gegen Erdogan, für oder gegen die Türkei.

Wie darf man sich den deutsch-türkischen Erdoğan-Wähler denn vorstellen?



Wir haben in Deutschland eine konservative Gruppe mit AKP-Nähe aus der ersten Migrationswelle, sie kamen in den 60er und 70er Jahren als Gastarbeiter. Es gibt Gruppen, die sind konservativ und sehr religiös – und marginalisiert. All diese Aspekte erschweren die Identifikation mit Deutschland und begünstigen die Identifikation mit der Türkei.

Fühlen sich die Türkischstämmigen mehrheitlich als Deutsche oder als Türken?



Ab 2010/11, dem Höhepunkt der Sarrazin-Debatte, gab es einen starken Anstieg der Verbundenheit mit der Türkei, von 35 Prozent auf fast 50, die Verbundenheit mit Deutschland fiel unter 20 Prozent. Weitere 20 Prozent fühlten sich beiden Ländern verbunden, der Rest keinem. Seit 2010 ist die Integrationsdebatte nicht auf Zuwanderer sondern auf Türkischstämmige fokussiert und innerhalb dieser Gruppe auf Muslime. Wenn Sie sich die Schnittmenge dieser Gruppe anschauen, dann sind es genau jene Wählerschichten, in der die AKP mobilisiert. Hinzu kommt, dass die Türkei politisch und wirtschaftlich bedeutender ist – das stärkt die Attraktion, sich als „Türke“ zu fühlen.

Also soll wieder die Mehrheitsgesellschaft Schuld sein?



Es geht um emotionale Befindlichkeiten. Und um Visibilität. Man erkennt einen Türkischstämmigen, bei einem Polen mit hellerer Hautfarbe ist das nicht so. Aus der Migrationsforschung wissen wir außerdem, dass große Gruppen deutlich langsamere Integrationsprozesse haben als kleine, die sich relativ schnell assimilieren. Einer, der heute aus der Türkei nach Berlin-Kreuzberg kommt, kann jahrelang auch ohne Deutschkenntnisse relativ gut hier überleben. In der ersten Phase sind solche Netzwerke nicht schlecht, sie stabilisieren. Aber langfristig braucht es eine Durchmischung, ein Andocken an mehrheitsgesellschaftliche Institutionen, den Aufbau von kulturellem Kapital, also von Freundschaften und Vereinszugehörigkeit. Aber dazu gehört das Signal von der Mehrheitsgesellschaft: Ihr gehört dazu.

Der türkischstämmige Fußballstar Mesut Özil gilt als eine Integrationsfigur. Er sagte in einem Interview, dass er sich konzentrieren muss, wenn er Deutsch spricht. Özil ist die dritte Generation.



Im Sport funktioniert die Integration gut. Aber im Bildungsbereich braucht es unterstützende Eltern. Ein Großteil der ersten, zweiten Generation kam aber mit sehr niedriger Bildung. Das hängt damit zusammen, dass die Türkei bis 1998 nur eine fünfjährige Schulpflicht hatte, heute sind es zwölf Jahre. Man darf nicht glauben, dass das alles innerhalb einer Generation behoben ist. Übrigens liegen die Italiener in der Bildungsstatistik ebenfalls unten: In den letzten 10/15 Jahren schneiden sie genauso schlecht ab. Darüber wird kaum gesprochen.

Ich finde das Zitat von Özil auch deshalb bemerkenswert, weil Sprache ein Schlüssel zu einer gelungenen Integration ist.



Die Forschung zeigt, dass die Integration vier bis sechs Generationen dauert. Wann sind die frühen polnischen Zuwanderer Teil der US-Gesellschaft geworden? Erst nach drei Generationen.

Derzeit wird in Deutschland über ein Islamgesetz nach österreichischem Vorbild diskutiert, das die Auslandsfinanzierung etwa von türkisch-islamischen Organisation wie Ditib verbieten würde. Imame sollten eine Deutschausbildung erhalten. Was halten Sie von dem Vorschlag?



Eine Ausbildung in Deutschland wäre von enormem Vorteil, weil diese Imame die Lebenswelt ihrer Gemeinde besser kennen und selbst eine den hiesigen Standards angepasste Ausbildung vorweisen würden. Ob ein Islamgesetz, wie es in Österreich diskutiert wird, auch in Deutschland geben sollte, vermag ich schwer zu beurteilen. Die Voraussetzungen sind jedoch ganz andere; der Islam in Österreich hat eine deutlich längere Tradition und die (mehrheitlich früheren bosnischen) Muslime in Österreich sind mit der Vielfalt des Islam in Deutschland (rund eine Million Syrer, etwa 3 Millionen aus der Türkei, eine substanzielle Zahl aus Marokko, Tunesien, Irak, Iran und Afghanistan sowie deutschen Konvertiten) nicht direkt vergleichbar.





Ein Grund für die abnehmende Verbundenheit mit Deutschland könnte doch auch sein, dass Präsident Erdogan die Türken seit der Einführung des Wahlrechts im Ausland 2012 wieder in die Innenpolitik hineinzieht.



Die Möglichkeit im Ausland zu wählen, ist in 115 Ländern vorhanden. Das ist jetzt nicht Türkei-spezifisch.

Der Unterschied ist, dass österreichische Politiker nicht in Deutschland Wahlkampf um die Auslandsösterreicher machen.



Da haben Sie Recht. Die AKP hat sehr clever versucht, das Klientel hier anzusprechen, weil sie weiß, dass die Türkischstämmigen in Deutschland eine starke AKP-Nähe haben. Es ist eine Gratwanderung. Denn es gibt ja keine durchgehende Doppelstaatsbürgerschaft für Türken. Wenn diese Menschen also in der Türkei nicht mehr wählen dürfen, sind sie gar kein politisches Subjekt mehr. Auf der anderen Seite finde ich es selbst ethisch höchst bedenklich, wenn Menschen im Ausland mit ihrer Stimme eine Politik wählen, von der sie nicht betroffen sind-